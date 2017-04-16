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  • Булыкин считает, что удаление Расича сыграло свою роль в матче «Арсенал» – «Локомотив»

Булыкин считает, что удаление Расича сыграло свою роль в матче «Арсенал» – «Локомотив»

16 апреля 2017, 20:21
4

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился эмоциями от матча 23-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала». Напомним, встреча завершилась крупной победой столичного клуба со счетом 3:0.

«После первого гола «Локомотива» стало ясно, что красно-зеленые одержат победу над «Арсеналом». Удаление Расича сыграло свою роль – очень тяжело продержаться до последних минут, когда команда играет в меньшинстве. Тем более что силы сегодняшних соперников не равны даже в полных составах. У «Локомотива» сейчас большие задачи. Железнодорожники способны их выполнить при грамотной мотивации тренера и руководства. Я симпатизирую «Локо», хочется, чтобы команда заняла высокое место в турнирной таблице», – сказал Булыкин.

«Локомотив» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РФПЛ.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Арсенал Локомотив Булыкин Дмитрий Расич Федерико
Комментарии (4)
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Eds
1492369256
Какая установка на игру, такой и результат... Расич не причём... его удаление является следствием потери контроля над серединой поля...
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Forge
1492373986
Его удаления,это его тупизм,на 34ой минуте бежал два раза специально толкнул желтая,и через минуту идешь на такой стык,зная что есть желтая.Ну и судья мог не давать желтую,испортили игру оба ...
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bumer_moscow
1492411393
Фернандеш мастер.В команде два таких мастера. Чорлука и Фернандеш.
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