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    Булыкин считает, что удаление Расича сыграло свою роль в матче «Арсенал» – «Локомотив»

    Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился эмоциями от матча 23-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала». Напомним, встреча завершилась крупной победой столичного клуба со счетом 3:0.

    «После первого гола «Локомотива» стало ясно, что красно-зеленые одержат победу над «Арсеналом». Удаление Расича сыграло свою роль – очень тяжело продержаться до последних минут, когда команда играет в меньшинстве. Тем более что силы сегодняшних соперников не равны даже в полных составах. У «Локомотива» сейчас большие задачи. Железнодорожники способны их выполнить при грамотной мотивации тренера и руководства. Я симпатизирую «Локо», хочется, чтобы команда заняла высокое место в турнирной таблице», – сказал Булыкин.

    «Локомотив» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.04.2017 20:21
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 17 апреля 2017, 09:43

      Фернандеш мастер.В команде два таких мастера. Чорлука и Фернандеш.

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      Рейтинг: +63

      Forge 16 апреля 2017, 23:19

      Его удаления,это его тупизм,на 34ой минуте бежал два раза специально толкнул желтая,и через минуту идешь на такой стык,зная что есть желтая.Ну и судья мог не давать желтую,испортили игру оба ...

      1
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      Рейтинг: +600

      dimar > Forge 17 апреля 2017, 01:41

      Судья то ладно, но игрок то каким местом думал, так подставить команду, это ...не знаю как без мата сказать(

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      Рейтинг: +412

      Eds 16 апреля 2017, 22:00

      Какая установка на игру, такой и результат... Расич не причём... его удаление является следствием потери контроля над серединой поля...

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