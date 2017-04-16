Булыкин считает, что удаление Расича сыграло свою роль в матче «Арсенал» – «Локомотив»

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился эмоциями от матча 23-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала». Напомним, встреча завершилась крупной победой столичного клуба со счетом 3:0.

«После первого гола «Локомотива» стало ясно, что красно-зеленые одержат победу над «Арсеналом». Удаление Расича сыграло свою роль – очень тяжело продержаться до последних минут, когда команда играет в меньшинстве. Тем более что силы сегодняшних соперников не равны даже в полных составах. У «Локомотива» сейчас большие задачи. Железнодорожники способны их выполнить при грамотной мотивации тренера и руководства. Я симпатизирую «Локо», хочется, чтобы команда заняла высокое место в турнирной таблице», – сказал Булыкин.

«Локомотив» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РФПЛ.