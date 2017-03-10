РФПЛ. Тульский «Арсенал» в большинстве обыграл «Урал»

В стартовом матче 19-го тура РФПЛ тульский «Арсенал» на своем поле одержал победу над «Уралом» со счетом 2:0. Дублем в составе «канониров» отметился Федерико Расич.

Отметим, что гости заканчивали встречу в меньшинстве после удаления Грегоро Балажица, который за пять минут заработал две желтые карточки.

Таким образом, «Арсенал» набрал 15 очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице. В активе «Урала» – 17 баллов и 12-я позиция.

Чемпионат России. РФПЛ. 19-й тур

Арсенал (Тула) – Урал (Екатеринбург) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Расич, 19 (с пенальти); 2:0 – Расич, 62.

Арсенал: Габулов, Беляев, Комбаров, Иванов, Сунзу, Горбатенко (Стеклов, 90+2), Думбия (Власов, 81), Александров, Бурчану, Расич (Шевченко, 74), Бурмистров.

Урал: Заболотный, Балажиц, Данцев, Новиков, Кулаков, Димитров, Фидлер, Емельянов, Бикфалви, Лунгу, Ильин (Манучарян, 61).

Предупреждения: Думбия, 3; Расич, 50; Бурмистров, 76 – Фидлер, 52; Балажиц, 61.

Удаления: нет – Балажиц, 65.

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