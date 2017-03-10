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    РФПЛ. Тульский «Арсенал» в большинстве обыграл «Урал»

    В стартовом матче 19-го тура РФПЛ тульский «Арсенал» на своем поле одержал победу над «Уралом» со счетом 2:0. Дублем в составе «канониров» отметился Федерико Расич.

    Отметим, что гости заканчивали встречу в меньшинстве после удаления Грегоро Балажица, который за пять минут заработал две желтые карточки.

    Таким образом, «Арсенал» набрал 15 очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице. В активе «Урала» – 17 баллов и 12-я позиция.

    Чемпионат России. РФПЛ. 19-й тур

    Арсенал (Тула) – Урал (Екатеринбург) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Расич, 19 (с пенальти); 2:0 – Расич, 62.

    Арсенал: Габулов, Беляев, Комбаров, Иванов, Сунзу, Горбатенко (Стеклов, 90+2), Думбия (Власов, 81), Александров, Бурчану, Расич (Шевченко, 74), Бурмистров.

    Урал: Заболотный, Балажиц, Данцев, Новиков, Кулаков, Димитров, Фидлер, Емельянов, Бикфалви, Лунгу, Ильин (Манучарян, 61).

    Предупреждения: Думбия, 3; Расич, 50; Бурмистров, 76 – Фидлер, 52; Балажиц, 61.

    Удаления: нет – Балажиц, 65.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.03.2017 20:51
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +63

      Forge 10 марта 2017, 21:57

      Будем ждать развязки

      0
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    • ...
      Рейтинг: +49

      Kuhonnik 10 марта 2017, 21:39

      Лунгу из всей уральской команды играл, остальные как спящие

      0
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    • ...
      Рейтинг: +988

      опус 2 10 марта 2017, 21:13

      Арсенал обыграл Урал в равных составах,а вот заканчивал игру в большинстве !

      1
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 10 марта 2017, 21:05

      Не будет оренбургского судейства, в игре Арсенал себя покажет. Пока в футболе один судья - воин... барса вам пример

      1
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    • ...
      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 10 марта 2017, 20:53

      Все равно арсенал покинет РФПЛ по окончании сезона!

      -1
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      Рейтинг: +84

      Хмурый71 > АлёшкА91 10 марта 2017, 20:57

      Не надо пока торопиться с выводами.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 > АлёшкА91 10 марта 2017, 21:04

      Не дождешься, земеля...

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      Рейтинг: +148

      Aviator > АлёшкА91 10 марта 2017, 21:57

      У тя фамилия не навальный случайно? Или анальный?

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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 > VVM1964 17 марта 2017, 12:00

      просто уверен в этом.

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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 > пряник929 17 марта 2017, 12:02

      ничего личного, просто по игре слабоват Арсенал

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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 > Aviator 17 марта 2017, 12:04

      не надо переходить на личности, я просто сказал, что думаю.

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