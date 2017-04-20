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  • Гендиректор «Арсенала»: «Передаем большой привел Лапочкину за удаление Расича»

Гендиректор «Арсенала»: «Передаем большой привел Лапочкину за удаление Расича»

20 апреля 2017, 13:44
5

Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов высказал мнение об удалении нападающего Федерико Расича в матче 23-го тура РФПЛ против «Локомотива» (0:3). Напомним, ранее контрольно-квалификационная комиссия признала решение арбитра данного матча Сергея Лапочкина в отношении форварда тульского клуба ошибочным.

«Нам приятно, что контрольно-квалификационная комиссия признала откровенную ошибку судьи Лапочкина, удалившего Расича в игре с «Локомотивом». По регламенту мы не имеем права подать жалобу на отмену дисквалификации, потому что футболист получил вторую желтую карточку, а не прямую красную. В любом случае, для «Арсенала» показательно такое решение.

Изначально наша позиция была такова, что арбитр допустил ошибку – Расич не нарушал правила. К сожалению, теперь наш игрок вынужден пропустить матч с «Краснодаром». Что ж, большой привет Лапочкину от «Арсенала»! – сказал функционер.

Встреча «Краснодар» – «Арсенал» состоится 23 апреля и начнется в 17:00 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Арсенал Локомотив Расич Федерико Лапочкин Сергей
Комментарии (5)
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Хмурый71
1492685762
Хватит ныть! Ищите другого тренера!
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Flydis
1492686342
Автор, ошибка в заголовке ! Ахтунг !
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krokodail
1492688270
Лапочкин передаёт большой привет гендиру Арсенала,крепко прижимая клапан своего кармана с конвертируемой валютой.
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пряник929
1492696704
оборзели эти горе-арбитришки, ввести видеоповторы пора
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пряник929
1492696897
Матюнин в Краснодаре еще больше нагадит, не любит он Арсенал....какая то давняя обида. Так что ждем очередной привет арбитришке...
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