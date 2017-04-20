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    Гендиректор «Арсенала»: «Передаем большой привел Лапочкину за удаление Расича»

    Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов высказал мнение об удалении нападающего Федерико Расича в матче 23-го тура РФПЛ против «Локомотива» (0:3). Напомним, ранее контрольно-квалификационная комиссия признала решение арбитра данного матча Сергея Лапочкина в отношении форварда тульского клуба ошибочным.

    «Нам приятно, что контрольно-квалификационная комиссия признала откровенную ошибку судьи Лапочкина, удалившего Расича в игре с «Локомотивом». По регламенту мы не имеем права подать жалобу на отмену дисквалификации, потому что футболист получил вторую желтую карточку, а не прямую красную. В любом случае, для «Арсенала» показательно такое решение.

    Изначально наша позиция была такова, что арбитр допустил ошибку – Расич не нарушал правила. К сожалению, теперь наш игрок вынужден пропустить матч с «Краснодаром». Что ж, большой привет Лапочкину от «Арсенала»! – сказал функционер.

    Встреча «Краснодар» – «Арсенал» состоится 23 апреля и начнется в 17:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.04.2017 13:44
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 20 апреля 2017, 17:01

      Матюнин в Краснодаре еще больше нагадит, не любит он Арсенал....какая то давняя обида. Так что ждем очередной привет арбитришке...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 20 апреля 2017, 16:58

      оборзели эти горе-арбитришки, ввести видеоповторы пора

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +179

      krokodail 20 апреля 2017, 14:37

      Лапочкин передаёт большой привет гендиру Арсенала,крепко прижимая клапан своего кармана с конвертируемой валютой.

      5
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      Рейтинг: +720

      Flydis 20 апреля 2017, 14:05

      Автор, ошибка в заголовке ! Ахтунг !

      1
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    • ...
      Рейтинг: +84

      Хмурый71 20 апреля 2017, 13:56

      Хватит ныть! Ищите другого тренера!

      1
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