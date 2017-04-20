Гендиректор «Арсенала»: «Передаем большой привел Лапочкину за удаление Расича»

Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов высказал мнение об удалении нападающего Федерико Расича в матче 23-го тура РФПЛ против «Локомотива» (0:3). Напомним, ранее контрольно-квалификационная комиссия признала решение арбитра данного матча Сергея Лапочкина в отношении форварда тульского клуба ошибочным.

«Нам приятно, что контрольно-квалификационная комиссия признала откровенную ошибку судьи Лапочкина, удалившего Расича в игре с «Локомотивом». По регламенту мы не имеем права подать жалобу на отмену дисквалификации, потому что футболист получил вторую желтую карточку, а не прямую красную. В любом случае, для «Арсенала» показательно такое решение.

Изначально наша позиция была такова, что арбитр допустил ошибку – Расич не нарушал правила. К сожалению, теперь наш игрок вынужден пропустить матч с «Краснодаром». Что ж, большой привет Лапочкину от «Арсенала»! – сказал функционер.

Встреча «Краснодар» – «Арсенал» состоится 23 апреля и начнется в 17:00 по московскому времени.