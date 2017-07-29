Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Арсенал
Рубин - Арсенал: обзор матча 29 июля 2017
Рубин
29.07.2017, суббота, 17:30
Россия. Премьер-лига, 3 тур
2 : 1
Завершен
Арсенал
60'
А. Сонг
74'
М. Цакташ (П)
34'
И. Шевченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Арсенал
Желтая карточка
Р. Камболов
86'
86'
Замена
А. Сикоев
️️️️
Л. Джорджевич
Замена
Р. Рочина
️️️️
М. Цакташ
84'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Цакташ
74'
69'
Замена
И. Горбатенко
️️️️
К. Берхамов
65'
Желтая карточка
И. Шевченко
ГОЛ! 1:1!
А. Сонг
60'
58'
Желтая карточка
М. Александров
Желтая карточка
В. Гранат
51'
Замена
С. Азмун
️️️️
С. Санчес
46'
Замена
М. Бауэр
️️️️
О. Кузьмин
45'
34'
ГОЛ! 0:1!
И. Шевченко
Пас отдал
К. Комбаров
14'
Замена
А. Денисов
️️️️
Г. Григалава
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
88
Руслан Камболов
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
10
Мийо Цакташ
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
9
Жонатас
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Арсенал
30
Владимир Габулов
ВР
77
Михаил Александров
ЛАЗ
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
55
Александру Бурчану
ОП
23
Горан Чаушич
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Рубин
1
Тимур Акмурзин
ВР
1
Александр Фильцов
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
16
Рубен Рочина
ПВ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
27
Артем Мингазов
ОП
78
Илья Максимов
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
4-1-4-1
1
Рыжиков
3
Набиуллин
13
Гранат
20
Санчес
23
Кузьмин
88
Камболов
61
Карадениз
10
Цакташ
8
Сонг
21
Оздоев
9
Жонатас
3-2-3-2
30
Габулов
9
Комбаров
88
Григалава
31
Сунзу
55
Бурчану
77
Александров
23
Чаушич
7
Берхамов
11
Ткачев
99
Шевченко
19
Джорджевич
23
Кузьмин
26
Бауэр
26
Бауэр
23
Кузьмин
10
Цакташ
16
Рочина
16
Рочина
10
Цакташ
20
Санчес
20
Азмун
20
Азмун
20
Санчес
88
Григалава
71
Денисов
71
Денисов
88
Григалава
7
Берхамов
23
Горбатенко
23
Горбатенко
7
Берхамов
19
Джорджевич
70
Сикоев
70
Сикоев
19
Джорджевич
Остались в запасе
Рубин
Арсенал
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
1
Тимур Акмурзин
ВР
1
Александр Фильцов
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
6
Янн М'Вила
ОП
Главный тренер
Курбан Бердыев
27
Артем Мингазов
ОП
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
36
Михаил Левашов
ВР
6
Максим Беляев
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
78
Илья Максимов
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
1
Тимур Акмурзин
ВР
1
Александр Фильцов
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
6
Янн М'Вила
ОП
Остались в запасе
27
Артем Мингазов
ОП
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
36
Михаил Левашов
ВР
6
Максим Беляев
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
78
Илья Максимов
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Рубин - Арсенал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Помощники судьи:
Антон Кобзев (Москва)
Константин Шаламберидзе (Москва)
Резервный судья:
Александр Борисов (Самара)
Инспектор:
Юрий Чеботарев (Краснодар)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
Наш Футбол
Новости команд
Все
Рубин
Арсенал
У «Рубина» сорвался трансфер экс-футболиста сборной Франции
09:50
1
Агент Артиги отреагировал на новость о походах тренера в бар во время работы в «Рубине»
08:45
2
Артига любил отдыхать в казанском баре вместо тренировок «Рубина»
Вчера, 15:15
5
Артига: «Когда закрылось трансферное окно, я сказал, что меня скоро уволят из «Рубина»
Вчера, 10:15
«Спартак» и «Краснодар» поборются за вратаря «Рубина»
14 ноября
2
У «Рубина» сорвался трансфер экс-футболиста сборной Франции
09:50
1
Агент Артиги отреагировал на новость о походах тренера в бар во время работы в «Рубине»
08:45
2
Артига любил отдыхать в казанском баре вместо тренировок «Рубина»
Вчера, 15:15
5
Артига: «Когда закрылось трансферное окно, я сказал, что меня скоро уволят из «Рубина»
Вчера, 10:15
«Спартак» и «Краснодар» поборются за вратаря «Рубина»
14 ноября
2
ЦСКА разгромил команду Аленичева
14 ноября
Тренер «Нижнего Новгорода» прокомментировал разгром команды Аленичева
31 октября
3
Аленичев публично извинился перед фанатами тульского «Арсенала»
31 октября
3
«Нижний Новгород» – «Арсенал Тула»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Первая лига России: шансы «Нижнего Новгорода» и «Арсенала Тулы» на победу в матче 16-го тура
29 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+