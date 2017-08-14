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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Арсенал - Урал
Арсенал - Урал: обзор матча 14 августа 2017
Арсенал
14.08.2017, понедельник, 19:30
Россия. Премьер-лига, 6 тур
2 : 2
Завершен
Урал
5'
С. Сунзу
10'
И. Максимов
43'
Э. Бикфалви
69'
А. Евсеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Урал
Желтая карточка
И. Шевченко
90'
+2
80'
Желтая карточка
Э. Бикфалви
77'
Желтая карточка
Ю. Бавин
Замена
А. Бурчану
️️️️
А. Денисов
75'
69'
ГОЛ! 2:2!
А. Евсеев
Пас отдал
Г. Чантурия
68'
Замена
А. Евсеев
️️️️
М. Григорьев
60'
Замена
И. Портнягин
️️️️
В. Ильин
43'
ГОЛ! 2:1!
Э. Бикфалви
Пас отдал
Ю. Бавин
39'
Замена
Г. Чантурия
️️️️
Р. Емельянов
38'
Желтая карточка
Р. Емельянов
Желтая карточка
Г. Чаушич
19'
ГОЛ! 2:0!
И. Максимов
Пас отдал
С. Ткачев
10'
ГОЛ! 1:0!
С. Сунзу
Пас отдал
С. Ткачев
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
30
Владимир Габулов
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
23
Горан Чаушич
ЦП
78
Илья Максимов
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
92
Роман Емельянов
ОП
10
Артем Фидлер
ОП
40
Юрий Бавин
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Арсенал
31
Алексей Березин
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
14
Анри Хагуш
ПЗ
27
Артем Мингазов
ОП
55
Александру Бурчану
ОП
23
Игорь Горбатенко
АП
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Урал
13
Андрей Тимофеев
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
47
Никита Глушков
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
9
Георгий Чантурия
ПП
90
Александр Щербаков
ПВ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
3-2-3-2
30
Габулов
71
Денисов
31
Сунзу
6
Беляев
27
Альварес
9
Комбаров
23
Чаушич
78
Максимов
11
Ткачев
99
Шевченко
19
Джорджевич
4-2-2-1-1
31
Годзюр
15
Кулаков
6
Балажиц
33
Ароян
7
Данцев
92
Емельянов
10
Фидлер
40
Бавин
10
Григорьев
10
Бикфалви
98
Ильин
71
Денисов
55
Бурчану
55
Бурчану
71
Денисов
10
Григорьев
94
Евсеев
94
Евсеев
10
Григорьев
92
Емельянов
9
Чантурия
9
Чантурия
92
Емельянов
98
Ильин
97
Портнягин
97
Портнягин
98
Ильин
Остались в запасе
Арсенал
Урал
27
Артем Мингазов
ОП
31
Алексей Березин
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
14
Анри Хагуш
ПЗ
23
Игорь Горбатенко
АП
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
90
Александр Щербаков
ПВ
13
Андрей Тимофеев
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
47
Никита Глушков
ЦП
10
Артем Юсупов
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Остались в запасе
27
Артем Мингазов
ОП
31
Алексей Березин
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
14
Анри Хагуш
ПЗ
23
Игорь Горбатенко
АП
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Остались в запасе
90
Александр Щербаков
ПВ
13
Андрей Тимофеев
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
47
Никита Глушков
ЦП
10
Артем Юсупов
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Главный тренер
Александр Тарханов
Статистика матча Арсенал - Урал
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
Арсенал
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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