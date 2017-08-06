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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Арсенал - Тосно
Арсенал - Тосно: обзор матча 06 августа 2017
Арсенал
06.08.2017, воскресенье, 15:00
Россия. Премьер-лига, 4 тур
1 : 2
Завершен
Тосно
40'
К. Берхамов
48'
В. Галиулин
55'
Е. Марков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Тосно
86'
Замена
В. Шахов
️️️️
А. Дудиев
80'
Замена
Р. Мухаметшин
️️️️
Я. Казаев
Замена
А. Сикоев
️️️️
Л. Джорджевич
72'
Пенальти не реализован!
Л. Джорджевич
69'
Замена
И. Максимов
️️️️
Г. Чаушич
67'
Желтая карточка
К. Берхамов
55'
55'
ГОЛ! 1:2!
Е. Марков
Пас отдал
Р. Дугалич
48'
ГОЛ! 1:1!
В. Галиулин
Пас отдал
Н. Роша
46'
Замена
Е. Марков
️️️️
Г. Мелкадзе
ГОЛ! 1:0!
К. Берхамов
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
30
Владимир Габулов
ВР
77
Михаил Александров
ЛАЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
55
Александру Бурчану
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
23
Горан Чаушич
ЦП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Тосно
1
Давид Юрченко
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
14
Александр Карницкий
ЦП
53
Ян Казаев
ЦП
91
Антон Заболотный
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
5
Нуну Роша
ЦФ
Арсенал
31
Алексей Березин
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
27
Артем Мингазов
ОП
78
Илья Максимов
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Тосно
1
Михаил Опарин
ВР
12
Василий Лукичев
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
5
Александр Трошечкин
ОП
8
Андерсон Карвальо
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
20
Евгений Марков
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
3-2-3-2
30
Габулов
6
Беляев
31
Сунзу
14
Хагуш
77
Александров
55
Бурчану
11
Ткачев
7
Берхамов
23
Чаушич
99
Шевченко
19
Джорджевич
4-3-3
1
Юрченко
8
Дудиев
25
Буйволов
20
Дугалич
23
Чернов
14
Карницкий
53
Казаев
21
Галиулин
5
Роша
77
Мелкадзе
91
Заболотный
23
Чаушич
78
Максимов
78
Максимов
23
Чаушич
19
Джорджевич
70
Сикоев
70
Сикоев
19
Джорджевич
8
Дудиев
29
Шахов
29
Шахов
8
Дудиев
53
Казаев
9
Мухаметшин
9
Мухаметшин
53
Казаев
77
Мелкадзе
20
Марков
20
Марков
77
Мелкадзе
Остались в запасе
Арсенал
Тосно
27
Артем Мингазов
ОП
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
31
Алексей Березин
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
23
Игорь Горбатенко
АП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
10
Ильнур Альшин
ПВ
1
Михаил Опарин
ВР
12
Василий Лукичев
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
8
Андерсон Карвальо
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Остались в запасе
27
Артем Мингазов
ОП
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
31
Алексей Березин
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
23
Игорь Горбатенко
АП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Остались в запасе
10
Ильнур Альшин
ПВ
1
Михаил Опарин
ВР
12
Василий Лукичев
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
8
Андерсон Карвальо
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Арсенал - Тосно
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Арсенал
Где смотреть матч:
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