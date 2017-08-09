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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Арсенал
Спартак - Арсенал: обзор матча 09 августа 2017
Спартак
09.08.2017, среда, 19:30
Россия. Премьер-лига, 5 тур
2 : 0
Завершен
Арсенал
20'
К. Промес
84'
З. Луиш
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Арсенал
90'
+2
Желтая карточка
М. Беляев
ГОЛ! 2:0!
З. Луиш
84'
77'
Замена
А. Сикоев
️️️️
Л. Джорджевич
75'
Желтая карточка
А. Денисов
Замена
И. Попов
️️️️
Джано
65'
Желтая карточка
А. Самедов
64'
63'
Замена
И. Горбатенко
️️️️
И. Максимов
Замена
А. Ещенко
️️️️
М. Петкович
62'
45'
+2
Желтая карточка
В. Альварес
Замена
Д. Глушаков
️️️️
А. Тимофеев
31'
Травма
А. Тимофеев
30'
Желтая карточка
Г. Тигиев
24'
21'
Замена
А. Бурчану
️️️️
К. Берхамов
ГОЛ! 1:0!
К. Промес
Пас отдал
М. Пашалич
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
33
Марко Петкович
ЛЗ
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
8
Марио Пашалич
АП
7
Джано
АП
19
Александр Самедов
ПП
29
Зе Луиш
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Арсенал
30
Владимир Габулов
ВР
77
Михаил Александров
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
27
Виктор Альварес
ПЗ
78
Илья Максимов
ЛП
23
Горан Чаушич
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
3
Константин Щербаков
ПЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
20
Фернандо
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
Арсенал
31
Алексей Березин
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
27
Артем Мингазов
ОП
55
Александру Бурчану
ОП
23
Игорь Горбатенко
АП
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
4-1-1-3-1
57
Селихов
17
Тигиев
14
Джикия
35
Таски
33
Петкович
94
Тимофеев
19
Самедов
10
Промес
7
Джано
8
Пашалич
29
Зе Луиш
4-4-2
30
Габулов
27
Альварес
6
Беляев
71
Денисов
77
Александров
23
Чаушич
7
Берхамов
11
Ткачев
78
Максимов
19
Джорджевич
99
Шевченко
33
Петкович
38
Ещенко
38
Ещенко
33
Петкович
94
Тимофеев
88
Глушаков
88
Глушаков
94
Тимофеев
7
Джано
71
Попов
71
Попов
7
Джано
7
Берхамов
55
Бурчану
55
Бурчану
7
Берхамов
78
Максимов
23
Горбатенко
23
Горбатенко
78
Максимов
19
Джорджевич
70
Сикоев
70
Сикоев
19
Джорджевич
Остались в запасе
Спартак
Арсенал
3
Константин Щербаков
ПЗ
32
Артем Ребров
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
20
Фернандо
ОП
8
Артем Самсонов
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
Главный тренер
Массимо Каррера
27
Артем Мингазов
ОП
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
31
Алексей Березин
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
14
Анри Хагуш
ПЗ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
3
Константин Щербаков
ПЗ
32
Артем Ребров
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
20
Фернандо
ОП
8
Артем Самсонов
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
Остались в запасе
27
Артем Мингазов
ОП
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
31
Алексей Березин
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
14
Анри Хагуш
ПЗ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Спартак - Арсенал
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
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