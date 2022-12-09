Габулов назвал лучшего вратаря ЧМ-2022. Его сборная вылетела на групповом этапе

Экс-вратарь сборной России Владимир Габулов рассказал, кто из голкиперов больше всего впечатлил его на ЧМ-2022.

– Какое главное впечатление от ЧМ на данный момент?

– Смотрю чемпионат мира больше с точки зрения анализа, а не эмоций. Думаю, этот турнир в плане качества футбола и зрелищности существенно уступает ЧМ в России.

Скорее всего, это связано с тем, что не было должного времени на подготовку перед турниром. Футболистов выдернули из клубов в разгар чемпионатов и закинули в Катар. Хотя отдельные команды радуют – Бразилия, Голландия в плей-офф показала хороший футбол.

– По-вратарски кого бы отметили?

– На своем высочайшем уровне сыграл Куртуа. Очень жаль, что мы не увидим его в плей-офф. Лично он заслуживал большего, в трех матчах просто тащил свою команду. В целом, большинство вратарей действуют очень надежно.

Куртуа лучший в мире? Для меня на сегодняшний день – да. Ему не хватило матчей плей-офф, чтобы это наглядно показать, но он действительно находится в своей лучшей форме. Впечатляет его ментальная подготовка. Вратарь всегда находится под давлением, а он не только остается надежным, но еще и спасает.

Плюс у Куртуа очень высокий уровень вратарской школы. Это прям видно. Он очень техничен по-вратарски, хорошо играет ногами, у него хорошая реакция, антропометрия.

Бельгийцы не смогли выйти из группы.

Они набрали 4 очка в 3 матчах и пропустили вперед Марокко и Хорватию.

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