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    Габулов назвал лучшего вратаря ЧМ-2022. Его сборная вылетела на групповом этапе

    Экс-вратарь сборной России Владимир Габулов рассказал, кто из голкиперов больше всего впечатлил его на ЧМ-2022.

    — Какое главное впечатление от ЧМ на данный момент?

    — Смотрю чемпионат мира больше с точки зрения анализа, а не эмоций. Думаю, этот турнир в плане качества футбола и зрелищности существенно уступает ЧМ в России.

    Скорее всего, это связано с тем, что не было должного времени на подготовку перед турниром. Футболистов выдернули из клубов в разгар чемпионатов и закинули в Катар. Хотя отдельные команды радуют — Бразилия, Голландия в плей-офф показала хороший футбол.

    — По-вратарски кого бы отметили?

    — На своем высочайшем уровне сыграл Куртуа. Очень жаль, что мы не увидим его в плей-офф. Лично он заслуживал большего, в трех матчах просто тащил свою команду. В целом, большинство вратарей действуют очень надежно.

    Куртуа лучший в мире? Для меня на сегодняшний день — да. Ему не хватило матчей плей-офф, чтобы это наглядно показать, но он действительно находится в своей лучшей форме. Впечатляет его ментальная подготовка. Вратарь всегда находится под давлением, а он не только остается надежным, но еще и спасает.

    Плюс у Куртуа очень высокий уровень вратарской школы. Это прям видно. Он очень техничен по-вратарски, хорошо играет ногами, у него хорошая реакция, антропометрия.

    • Бельгийцы не смогли выйти из группы.
    • Они набрали 4 очка в 3 матчах и пропустили вперед Марокко и Хорватию.

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    Источник: «Матч ТВ»

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