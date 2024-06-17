Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    2 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    3 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?

    Габулов оценил игру сборной России в товарищеских матчах

    Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов поделился мыслями по поводу игры национальной команды в товарищеских поединках.

    «В нынешней ситуации не стоит говорить, что кто-то слабый, обсуждая уровень соперников. Сейчас прежде всего следует обратить внимание на то, как действует наша команда тактически, как они с точки зрения мастерства исполняют те моменты, которые возникают, насколько они мотивированы. Вот что важно. А это у нашей команды есть. Это действительно радует», – пояснил Габулов.

    • 7 июня сборная России Валерия Карпина не заметила сопротивления Беларуси (4:0) в контрольном поединке. Голами в составе российской сборной отметились Иван Обляков, Константин Тюкавин и Федор Чалов, оформивший дубль.
    • Весной этого года россияне встречались с участником Евро– 2024 сборной Сербии. Тот поединок также завершился со счетом 4:0 в пользу дружины Карпина.
    • Еще крупнее была обыграна сборная Кубы в ноябре 2023 года. Игроки российской сборной отправили в ворота кубинцев восемь безответных мячей.
    • Отметим, что российские сборные и клубы продолжают находится в бессрочном бане и не имеют право участвовать в официальных турнирах. Последнюю официальную игру Россия провела еще в 2021 году. Тогда в рамках отбора к ЧМ-2022 команда Валерия Карпина уступила Хорватии (0:1). Отметим, что в данный момент Валерий Карпин и РФС ведут переговоры о пролонгации трудового соглашения.

    Новости по теме
    Капелло признался, что скучает по России 1
    Кириченко прокомментировал падение своего рекорда на Евро 1
    Булыкин ответил, вышла бы Россия из группы на Евро-2024 или нет
    Источник: «РИА Новости Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:18
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+