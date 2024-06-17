Габулов оценил игру сборной России в товарищеских матчах

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов поделился мыслями по поводу игры национальной команды в товарищеских поединках.

«В нынешней ситуации не стоит говорить, что кто-то слабый, обсуждая уровень соперников. Сейчас прежде всего следует обратить внимание на то, как действует наша команда тактически, как они с точки зрения мастерства исполняют те моменты, которые возникают, насколько они мотивированы. Вот что важно. А это у нашей команды есть. Это действительно радует», – пояснил Габулов.