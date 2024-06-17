Габулов оценил игру сборной России в товарищеских матчах

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов поделился мыслями по поводу игры национальной команды в товарищеских поединках.
«В нынешней ситуации не стоит говорить, что кто-то слабый, обсуждая уровень соперников. Сейчас прежде всего следует обратить внимание на то, как действует наша команда тактически, как они с точки зрения мастерства исполняют те моменты, которые возникают, насколько они мотивированы. Вот что важно. А это у нашей команды есть. Это действительно радует», – пояснил Габулов.
- 7 июня сборная России Валерия Карпина не заметила сопротивления Беларуси (4:0) в контрольном поединке. Голами в составе российской сборной отметились Иван Обляков, Константин Тюкавин и Федор Чалов, оформивший дубль.
- Весной этого года россияне встречались с участником Евро– 2024 сборной Сербии. Тот поединок также завершился со счетом 4:0 в пользу дружины Карпина.
- Еще крупнее была обыграна сборная Кубы в ноябре 2023 года. Игроки российской сборной отправили в ворота кубинцев восемь безответных мячей.
- Отметим, что российские сборные и клубы продолжают находится в бессрочном бане и не имеют право участвовать в официальных турнирах. Последнюю официальную игру Россия провела еще в 2021 году. Тогда в рамках отбора к ЧМ-2022 команда Валерия Карпина уступила Хорватии (0:1). Отметим, что в данный момент Валерий Карпин и РФС ведут переговоры о пролонгации трудового соглашения.