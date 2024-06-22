Габулов назвал открытие Евро-2024 среди вратарей

Экс-вратарь сборной России Владимир Габулов ответил, кто из голкиперов впечатлил его на Евро-2024.

«По стилю игры, собранности и технике мне симпатизирует вратарь сборной Австрии [Патрик Пенц]. По надежности и тому, как голкипер действует ногами, он мне симпатичен. Он хладнокровен, четко действует в ближнем бою.

Затмевает ли топ-вратарей Евро? Наверное, для меня это неожиданность. Открытие. Но чтобы затмить топ-вратарей, сборная Австрии должна выйти в плей-офф и дойти хотя бы до полуфинала.

При этом его вклад должен быть существенным. Но если так дальше пойдет, это возможно», – сказал Габулов.