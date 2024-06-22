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    Габулов назвал открытие Евро-2024 среди вратарей

    Экс-вратарь сборной России Владимир Габулов ответил, кто из голкиперов впечатлил его на Евро-2024.

    «По стилю игры, собранности и технике мне симпатизирует вратарь сборной Австрии [Патрик Пенц]. По надежности и тому, как голкипер действует ногами, он мне симпатичен. Он хладнокровен, четко действует в ближнем бою.

    Затмевает ли топ-вратарей Евро? Наверное, для меня это неожиданность. Открытие. Но чтобы затмить топ-вратарей, сборная Австрии должна выйти в плей-офф и дойти хотя бы до полуфинала.

    При этом его вклад должен быть существенным. Но если так дальше пойдет, это возможно», – сказал Габулов.

    • 27-летний Пенц пропустил по голу от Франции и Польши.
    • На клубном уровне он выступает за датский «Брондбю».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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