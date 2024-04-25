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  • Реакция Габулова на обвинения ЦСКА в подкупе судей в победном Кубке УЕФА

Реакция Габулова на обвинения ЦСКА в подкупе судей в победном Кубке УЕФА

25 апреля 2024, 20:40
4

Бывший вратарь ЦСКА Владимир Габулов прокомментировал слова экс-тренера «Осера» Ги Ру.

  • ЦСКА и «Осер» встречались в 1/4 финала Кубка УЕФА в 2005 году.
  • Армейцы выиграли по сумме двух матчей (4:0, 0:2).
  • В итоге российская команда стала победителем турнира.
  • 85-летний Ру заявил, что ЦСКА подкупал судей в Кубке УЕФА-2004/05.

«Это полная чушь, смешно даже слышать. Если человек такого уровня не то, что говорит, а даже думает об этом – значит он не профессионален.

Может, у него какие-то отклонения в голове произошли. Мне интересно посмотреть на людей, кто такие вещи может реализовать.

Я прекрасно помню то противостояние с «Осером», с ними были очень сложные матчи. На выезде все было в их руках и они нас переиграли. Но матч в Москве они полностью проиграли и никаких судейских моментов не было», – сказал Габулов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Лига Европы ЦСКА Осер Габулов Владимир
Комментарии (4)
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Krics
1714070068
Почему не подать в суд?
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saf05
1714075571
Это говорит УО.
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BlackMurder
1714107405
Рано чёт ) а все гениальные идеи приходят везде после сво? Ну тогда зенит тоже подкупал)
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