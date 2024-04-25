ЦСКА обвинили в подкупе судей в победном Кубке УЕФА: «Русские нас ограбили»

Экс-тренер «Осера» Ги Ру сделал резонансное заявление про ЦСКА.

Он утверждает, что москвичи подкупали судей в Кубке УЕФА-2004/05.

ЦСКА и «Осер» встречались в 1/4 финала еврокубкового турнира.

Армейцы выиграли по сумме двух матчей (4:0, 0:2).

В итоге российская команда стала победителем Кубка УЕФА.

«Русские нас ограбили. Судья был куплен. После первого матча с ЦСКА у меня возникли подозрения.

Во время ответной игры я попросил одного парня из нашей команды проверить сумки судей, пока идет матч.

Он вернулся ко мне взбешенный и сказал, что там потрясающие часы с рубинами», – заявил 85-летний Ру.