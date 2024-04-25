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  • ЦСКА обвинили в подкупе судей в победном Кубке УЕФА: «Русские нас ограбили»

ЦСКА обвинили в подкупе судей в победном Кубке УЕФА: «Русские нас ограбили»

25 апреля 2024, 11:11
28

Экс-тренер «Осера» Ги Ру сделал резонансное заявление про ЦСКА.

Он утверждает, что москвичи подкупали судей в Кубке УЕФА-2004/05.

  • ЦСКА и «Осер» встречались в 1/4 финала еврокубкового турнира.
  • Армейцы выиграли по сумме двух матчей (4:0, 0:2).
  • В итоге российская команда стала победителем Кубка УЕФА.

«Русские нас ограбили. Судья был куплен. После первого матча с ЦСКА у меня возникли подозрения.

Во время ответной игры я попросил одного парня из нашей команды проверить сумки судей, пока идет матч.

Он вернулся ко мне взбешенный и сказал, что там потрясающие часы с рубинами», – заявил 85-летний Ру.

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Источник: L'Equipe
Лига Европы Россия. Премьер-лига ЦСКА Осер
Комментарии (28)
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Дубина
1714033395
О как! Газпром тем более даже и сомнения не было ни у кого!!
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...уефан
1714033478
...а за базар готов ответить!? Или это уже - другое!?...
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Ollegator
1714035093
Интересно, а можно ли на престарелого в суд подать за публичное оскорбление и тп? Пусть даже в их суде.
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Filllllll
1714041021
А по сумкам шариться в Еврогейском союзе не преступление? Да и мало ли, может судье эти часы любовник или любовница подарили? И сейчас модно всякие гадости про Россию говорить. А наши ещё хотят обратно в УЕФА...ДБ
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magistr333
1714049506
если смотреть объективно, то те ЦСКа и зенит были реально сильными командами с очень сильными игроками.Да и уровень как команд так и игроков был намного выше.Смотреть футбол интересно было.Сейчас зенит имеет состав сильнее чем у других...но без судей и VAR...на чемпиона не тянет,смотреть-унылое зрелище.Тот зенит был бомба
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ss21
1714050309
Заметим что в ответной Осер победил 2:0. Видимо часы тянули только на эту цифру, ещё часов не нашлось, часы не вернули, ограбили.
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Snek
1714050370
А ещё на часах была надпись: "От ЦСКА, чтобы забили Осеру 4 гола". Я сам лично видел, когда третью шишку с Ги Ру докуривал.
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romario 94
1714052183
Это дрыхлявое чучело ещё не сдохло?
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Серый212918
1714076238
Судьи то, европейские, продажные. Сидят за взятку?
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Oldtrafford83
1714108114
потрясающие часы с рубинами.- старый ещё и эксперт по драгоценностям))
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