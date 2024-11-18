Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Габулов высказался о сроках отстранения российского футбола

    Габулов высказался о сроках отстранения российского футбола

    Экс-вратарь сборной России Владимир Габулов порассуждал о том, когда российские команды смогут вернуться в турниры УЕФА и ФИФА.

    – Сборная России уже почти три года отстранена от официальных турниров и играет только товарищеские матчи. На ваш взгляд, это сильно скажется на ее уровне, когда нас все-таки разбанят?

    – Скажется. И тремя годами это все не ограничится – все это прекрасно понимают. Важно использовать это время так, чтобы потом вернуться сильными.

    И это касается не только сборной, но и всей системы российского футбола, чтобы более качественно было подготовлено то поколение, которое у нас будет в национальной команде после выхода из бана участвовать в международных матчах. Оно должно быть более конкурентоспособно.

    • Российские команды отстранили в конце февраля 2022 года.
    • РФС рассматривал вариант с переходом из УЕФА в Азиатскую конфедерацию.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Габулов недоволен, как «Динамо» попрощалось с Шуниным 2
    Габулов назвал самый сильный московский клуб в РПЛ 4
    Габулов назвал открытие Евро-2024 среди вратарей
    Источник: «Известия»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.11.2024 14:14
    Рекомендуем
    Комментарии (5)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ...уефан
    1731929580
    ..."Срока огромные, этапы длинные"(с)...
    Ответить
    The only one
    1731930660
    Пока наши толстосумы будут играть: и нашим и вашим- будем сидеть в полном дерьме
    Ответить
    Интерес
    1731930975
    Оказывается,что некоторым до сих пор не ясно,когда состоится возвращение,и от чего оно зависит.Когда закончится идущий передел мира,и от его итогов.
    Ответить
    Борис34684
    1731932433
    Все все прекрасно понимают, но как маньяки ждут манны небесной и смотрят в рот европейским чинушам. Которые кстати не прочь повоевать с Россией.
    Ответить
    Spartak_forv@
    1731948837
    Так уже три года эти спустили в унитаз.Никаких толковых реформ как не было так и нет.Одна болтовня
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 