Габулов высказался о сроках отстранения российского футбола

Экс-вратарь сборной России Владимир Габулов порассуждал о том, когда российские команды смогут вернуться в турниры УЕФА и ФИФА.

– Сборная России уже почти три года отстранена от официальных турниров и играет только товарищеские матчи. На ваш взгляд, это сильно скажется на ее уровне, когда нас все-таки разбанят?

– Скажется. И тремя годами это все не ограничится – все это прекрасно понимают. Важно использовать это время так, чтобы потом вернуться сильными.

И это касается не только сборной, но и всей системы российского футбола, чтобы более качественно было подготовлено то поколение, которое у нас будет в национальной команде после выхода из бана участвовать в международных матчах. Оно должно быть более конкурентоспособно.

Российские команды отстранили в конце февраля 2022 года.

РФС рассматривал вариант с переходом из УЕФА в Азиатскую конфедерацию.

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