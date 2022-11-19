Габулов поделился ожиданиями от чемпионата мира в Катаре

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов поделился мнением о трендах предстоящего ЧМ-2022.

«Я не думаю, что этот чемпионат мира будет сильно зрелищным по содержанию футбола. Он проводится зимой – у сборных не было должного периода для качественной подготовки.

Отсюда следуют проблемы с сыгранностью. Эти проблемы больше касаются европейских команд. Поэтому ожидаю не сильно атакующий футбол.

Латиноамериканские и африканские сборные выйдут на первый план за счет сильных индивидуальных качеств их игроков и куражного футбола», – сказал Габулов.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.

Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.

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