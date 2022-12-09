Габулов: «Россия легко бы вышла на ЧМ-2022»

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов порассуждал о неучастии национальной команды в финальном турнире ЧМ-2022.

– Комментатор Константин Генич считает, что Россия на ЧМ‑2022 выступила бы как Катар, если бы нас допустили. Согласны?

– При всем уважении к Косте нельзя делать такие высказывания, это в первую очередь говорит о непрофессионализме человека, который пытается выстраивать такие виртуальные сравнения. Только поле может определить, кто и что из себя представляет.

Неправильно занижать уровень нашей сборной. В том, что она оказалась в нынешней ситуации, не ее вина.

Считаю, Россия легко бы пробилась в финальную часть чемпионата мира [через «стыки»]. Мы бы нашли время хорошо подготовиться, сыграться и при грамотной физической, тактической и моральной базе могли показать результат. Это мое мнение.

ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.

Россию не допустили к участию в стыках прошлой весной.

На предыдущем мундиале россияне дошли до 1/4 финала.

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