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    Габулов назвал единственного топ-тренера в РПЛ

    Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов высказался о работе главного тренера «Динамо» Марцела Лички.

    «Личка доказал, что является топ-тренером? Чтобы стать топ-тренером нужно победить несколько раз в чемпионате и Кубке. Даже один выигранный трофей в категорию топ ввести не может.

    В нашем чемпионате один топ-тренер – Сергей Семак. У Лички есть предпосылки для этого. Хороший тренер отличается от обычного тренера тем, что может предвидеть кризисные ситуации и вовремя принять решение для их устрашения. Или при начале такой ситуации. «Динамо» хорошо среагировали. Посмотрим, как они доведут чемпионат. Если доведут до чемпионства, то это будет большое достижение для всего клуба и Лички в частности. И самое важное – для болельщиков «Динамо», – сказал Габулов.

    • Личка в «Динамо» с лета.
    • Команда на очко отстает от 1-го места РПЛ.
    • «Динамо» не брало чемпионство с 1976 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.05.2024 23:02
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    Комментарии (9)
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    Gwynbleidd
    1715202696
    Нету сейчас в РПЛ топ тернеров, последними были Слуцкий и Сёмин...
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    DOCTOR PENALTY
    1715204786
    Габулов, хватит пороть херню. В Питер засобирался, Бирюкова решил подрезать?...
    Ответить
    Andrew01
    1715207506
    С таким составом и возможностями и я смогу стать чемпионом, не говоря о профессиональных тренерах, дать Симаку условный Оренбург или Урал, если сможет с ним бороться за верхнюю часть таблицы, тогда можно подумать о ТОП, а так....
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    Дубина
    1715225268
    Не смешно!
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    Айболид
    1715238678
    В РПЛ топ-тренеров нет и в принципе быть не может . А которые были (около топ ) это иностранные специалисты (Адвокат , Спалетти , Эмери .... )
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    FCSpartakM
    1715242014
    Читаешь сайт и комменты экспертов, и понимаешь, что футбол в говне, потому что люди вокруг него в нем не понимают практически ничего.
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    timon2401
    1715242333
    Особенно свою состоятельность как топ- тренер Семак доказывал в Л.Ч....
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    Сергей-Куприянов-vkontakt
    1715269423
    У Зенита состав под лигу чемпионов по бюджету, а они еле чемпионат тянут. Семак пусть с Химками золото возьмет, тогда можно будет говорить, что он талант. С Уфой так себе результаты у него были.
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    romario 94
    1715323073
    Вова как был дураком-вратарем, так и остался дураком, но только уже в качестве эксперта
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