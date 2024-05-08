Габулов назвал единственного топ-тренера в РПЛ

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов высказался о работе главного тренера «Динамо» Марцела Лички.

«Личка доказал, что является топ-тренером? Чтобы стать топ-тренером нужно победить несколько раз в чемпионате и Кубке. Даже один выигранный трофей в категорию топ ввести не может.

В нашем чемпионате один топ-тренер – Сергей Семак. У Лички есть предпосылки для этого. Хороший тренер отличается от обычного тренера тем, что может предвидеть кризисные ситуации и вовремя принять решение для их устрашения. Или при начале такой ситуации. «Динамо» хорошо среагировали. Посмотрим, как они доведут чемпионат. Если доведут до чемпионства, то это будет большое достижение для всего клуба и Лички в частности. И самое важное – для болельщиков «Динамо», – сказал Габулов.