«Для него «я» было больше, чем команда»: Габулов ответил Смолову

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов отреагировал на слова Федора Смолова.

Форвард «Динамо» дал интервью Нобелю Арустамяну. В нем он рассказал о конфликте с Габуловым после четвертьфинала ЧМ-2018 с Хорватией, когда Смолов не забил пенальти паненкой.

– Федор Смолов говорит, что после матча с Хорватией вы на него накричали. Это так?

– Я не сторонник того, чтобы выносить на всеобщее обозрение конкретно в прессу те события, которые происходят в раздевалке футбольной команды. Потому что я считаю, что все, что происходит там, должно оставаться там. Это внутренняя кухня. А так я считаю: все, что происходило в раздевалке сборной на чемпионате мира, должно оставаться там.

Раз Федя посчитал необходимым озвучить тот инцидент, который произошел после его незабитого пенальти в ворота Хорватии и вылета соответственно сборной России с чемпионата мира, скажу следующее: да, я прочитал слова Феди.

Я понял одно: Федя так и не сделал правильных выводов и так и не осознал причину произошедшего с ним на чемпионате мира. Во всем интервью звучит сплошное «я». Даже на вопрос, подвел ли он команду, Федя сказал о себе.

Для него «я» было больше, чем команда. Очень жаль, что Федя этого не осознал. И вообще, очень жаль, что он сейчас вспомнил об этом.

Да, был инцидент. Была высказана мной претензия касательно этой ситуации именно через призму того, что нельзя ставить себя выше команды. Последствия бывают такими плачевными. Я пытался себя максимально сдержать, чтобы не было это резко в силу разницы в нашем возрасте.

Опять же, я имел право это сделать на правах возрастных футболистов нашей сборной. И плюс ко всему мы достаточно близко общались на протяжении всей карьеры и чемпионата мира в России.