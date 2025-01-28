Габулов удивлен кадровым решением «Спартака»

Экс-голкипер сборной России Владимир Габулов не понимает, зачем «Спартак» избавился от Александра Селихова.

«Селихов – вратарь высочайшего уровня, игрок сборной. У него отличный возраст, хорошие кондиции. Мне непонятно, по какой причине «Спартак» отпустил такого качественного вратаря.

По сути, оставляют одного Максименко – Довбню я не воспринимаю серьeзно как сильного вратаря. Да, это качественный голкипер, но среднего уровня.

Не могу виртуально рассуждать, где бы мог пригодиться Селихов. Это не совсем правильно. Считаю, что Селихов нужен «Спартаку», – сказал Габулов.