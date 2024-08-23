Габулов недоволен, как «Динамо» попрощалось с Шуниным

Бывший вратарь «Динамо» Владимир Габулов прокомментировал уход из клуба голкипера Антона Шунина.
- В начале июля 37‑летний вратарь покинул «Динамо» в связи с истечением срока контракта.
- Шунин провел в клубе 17 сезонов.
- В прошлом сезоне он сыграл за «Динамо» 20 матчей.
– Вас удивляет, что Шунин до сих пор без клуба?
– Если честно, вообще об этом не думал. Но это нормальное явление. Сколько ему уже лет?
Плохо то, что «Динамо» с человеком, который всю жизнь провел в этом клубе, не смогло красиво попрощаться или убедить остаться в структуре клуба, найти ему должность. Вот эта ситуация не очень приятная.
Что касается того, что Шунин хочет играть, то каждый сам выбирает, когда ему заканчивать. Я принял решение уйти в 35 лет, на пике карьеры после чемпионства.
– Не жалеете?
– Я ставил перед собой цели в определенный период – стать чемпионом и вернуться в сборную. Когда их достиг, принял решение уйти. Не жалею. Дальше уже было неинтересно.