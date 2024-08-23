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Габулов недоволен, как «Динамо» попрощалось с Шуниным

23 августа 2024, 15:29
1

Бывший вратарь «Динамо» Владимир Габулов прокомментировал уход из клуба голкипера Антона Шунина.

  • В начале июля 37‑летний вратарь покинул «Динамо» в связи с истечением срока контракта.
  • Шунин провел в клубе 17 сезонов.
  • В прошлом сезоне он сыграл за «Динамо» 20 матчей.

– Вас удивляет, что Шунин до сих пор без клуба?

– Если честно, вообще об этом не думал. Но это нормальное явление. Сколько ему уже лет?

Плохо то, что «Динамо» с человеком, который всю жизнь провел в этом клубе, не смогло красиво попрощаться или убедить остаться в структуре клуба, найти ему должность. Вот эта ситуация не очень приятная.

Что касается того, что Шунин хочет играть, то каждый сам выбирает, когда ему заканчивать. Я принял решение уйти в 35 лет, на пике карьеры после чемпионства.

– Не жалеете?

– Я ставил перед собой цели в определенный период – стать чемпионом и вернуться в сборную. Когда их достиг, принял решение уйти. Не жалею. Дальше уже было неинтересно.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо Габулов Владимир Шунин Антон
Комментарии (1)
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Cleaner
1724424849
Динамо Шунину ДАЛО ПИНКА под зад. На этом прощание с вратарем, который провел 17(СЕМНАДЦАТЬ!!!) лет в клубе, и завершилось. Это все, что нужно знать о Динамо...(((
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