Габулов недоволен, как «Динамо» попрощалось с Шуниным

Бывший вратарь «Динамо» Владимир Габулов прокомментировал уход из клуба голкипера Антона Шунина.

В начале июля 37‑летний вратарь покинул «Динамо» в связи с истечением срока контракта.

Шунин провел в клубе 17 сезонов.

В прошлом сезоне он сыграл за «Динамо» 20 матчей.

– Вас удивляет, что Шунин до сих пор без клуба?

– Если честно, вообще об этом не думал. Но это нормальное явление. Сколько ему уже лет?

Плохо то, что «Динамо» с человеком, который всю жизнь провел в этом клубе, не смогло красиво попрощаться или убедить остаться в структуре клуба, найти ему должность. Вот эта ситуация не очень приятная.

Что касается того, что Шунин хочет играть, то каждый сам выбирает, когда ему заканчивать. Я принял решение уйти в 35 лет, на пике карьеры после чемпионства.

– Не жалеете?

– Я ставил перед собой цели в определенный период – стать чемпионом и вернуться в сборную. Когда их достиг, принял решение уйти. Не жалею. Дальше уже было неинтересно.