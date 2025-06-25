Габулов объяснил, почему «Краснодар» стал чемпионом

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов прокомментировал чемпионство «Краснодара».

Краснодарцы впервые стали чемпионами.

«Зенит» не выиграл титул впервые с 2018 года.

Габулов играл в Краснодаре за «Кубань».

«Я очень рад за «Краснодар». Но дело не только в смене лидера российского футбола. «Краснодар» стал чемпионом, потому что действительно этого заслуживает. Клуб шел к этому долгое время, вкладывал много сил и средств, у них отличная академия.

Этот клуб давно заслуживал чемпионский титул. И, если быть объективным, в течение всего чемпионата «Краснодар» показывал более стабильную игру по сравнению с другими командами», – сказал Габулов.