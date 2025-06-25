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Габулов объяснил, почему «Краснодар» стал чемпионом

Сегодня, 18:29
1

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов прокомментировал чемпионство «Краснодара».

  • Краснодарцы впервые стали чемпионами.
  • «Зенит» не выиграл титул впервые с 2018 года.
  • Габулов играл в Краснодаре за «Кубань».

«Я очень рад за «Краснодар». Но дело не только в смене лидера российского футбола. «Краснодар» стал чемпионом, потому что действительно этого заслуживает. Клуб шел к этому долгое время, вкладывал много сил и средств, у них отличная академия.

Этот клуб давно заслуживал чемпионский титул. И, если быть объективным, в течение всего чемпионата «Краснодар» показывал более стабильную игру по сравнению с другими командами», – сказал Габулов.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Габулов Владимир
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Комментарии (1)
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Пётр-Лаврухин-google
1750871196
Ну тут прав на все сто!!!
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