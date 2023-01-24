Габулов назвал две причины падения уровня российского футбола

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов прокомментировал падение РПЛ в рейтинге лучших лиг мира от IFFHS на 80-е место.

— Сложно рассуждать по каким критериям это организация оценивала уровень нашей высшей лиги. Склонен сделать вывод, что это мнение необъективно.

— Как вы считаете, за последние, например, 10 лет уровень российского футбола сильно упал?

— За 10 лет уровень, конечно, упал. Может, по организации проведения чемпионата не упал, где-то на одном уровне находится. Само качество футбола просело из-за отъезда высококвалифицированных легионеров и общего снижения уровня российских футболистов.

Это могло произойти также из-за тренерской составляющей, управленческой деятельности клубов и из-за развития детского футбола.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.

Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно