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    Габулов назвал две причины падения уровня российского футбола

    Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов прокомментировал падение РПЛ в рейтинге лучших лиг мира от IFFHS на 80-е место.

    — Сложно рассуждать по каким критериям это организация оценивала уровень нашей высшей лиги. Склонен сделать вывод, что это мнение необъективно.

    — Как вы считаете, за последние, например, 10 лет уровень российского футбола сильно упал?

    — За 10 лет уровень, конечно, упал. Может, по организации проведения чемпионата не упал, где-то на одном уровне находится. Само качество футбола просело из-за отъезда высококвалифицированных легионеров и общего снижения уровня российских футболистов.

    Это могло произойти также из-за тренерской составляющей, управленческой деятельности клубов и из-за развития детского футбола.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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    Источник: «РБ Спорт»

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