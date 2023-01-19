РПЛ опустилась на 80-е место в рейтинге футбольных лиг от IFFHS. Чемпионат Замбии выше

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших футбольных лиг мира.

Первое место заняла бразильская Серии А, которая возглавила список во второй раз в истории. АПЛ расположилась на втором месте, Примера – третья.

РПЛ по сравнению с прошлогодним рейтингом упала с 36 на 80-е место. Выше нее – чемпионаты Замбии (79), Белоруссии (78) и Нигерии (77).

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.

Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно