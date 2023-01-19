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    РПЛ опустилась на 80-е место в рейтинге футбольных лиг от IFFHS. Чемпионат Замбии выше

    Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших футбольных лиг мира.

    Первое место заняла бразильская Серии А, которая возглавила список во второй раз в истории. АПЛ расположилась на втором месте, Примера – третья.

    РПЛ по сравнению с прошлогодним рейтингом упала с 36 на 80-е место. Выше нее – чемпионаты Замбии (79), Белоруссии (78) и Нигерии (77).

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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    Источник: сайт IFFHS

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    Сегодня, 15:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1579

      koli4ka 1 час назад

      ещё год-два и чемпионат Антарктиды с королевскими пингвинами тоже обойдут РПЛ...

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      Рейтинг: +162

      eugen-han 1 час назад

      Оч. смешно. Таким образом эти все никчёмные рейтинговые компании расписались в своей некомпетентности и в своём необ'ективном подходе в данных вопросах, что касается футбола, привязывая, а вернее в связи с событиями политического характера в мире.

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