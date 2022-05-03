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  • Лантратов: «Вы бы слышали, что творилось в нашей раздевалке после игры с «Уфой»

Лантратов: «Вы бы слышали, что творилось в нашей раздевалке после игры с «Уфой»

3 мая 2022, 09:02
1

Вратарь «Химок» Илья Лантратов рассказал об атмосфере в раздевалке после матча 27-го тура РПЛ с «Уфой» (1:1).

— Вы бы слышали, что у нас творилось в раздевалке после игры. Все заряжены. Тренер, команда — и это приносит плоды.

— А что творилось в раздевалке – поругались? Очень интересно, расскажите.

— Все переживали. Выражали свое недовольство. Обидно потерять очки, да.

— Выражали цензурными выражениями?

— Да, все было в пределах.

— А кто наиболее цензурно выражался?

— Наверное, главный тренер.

— Можем ли перевести — это были к кому претензии?

— Да нет, не претензии — рабочие моменты. Никаких претензий. Ребята бились практически 90 минут вдесятером, какие претензии... Эмоции в том, что обидно терять очки на 90-й минуте.

  • Гости отыгрались на 92-й минуте благодаря голу с пенальти.
  • В первом тайме судья удалил защитника «Химок» Эльмира Набиуллина за фол на Александре Беленове.
  • Главный тренер команды Сергей Юран получил красную карточку после финального свистка.

Вспомните все российские клубы за всю историю

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Комментарии (1)
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portero
1651575877
Юран продолжал поливать судейку грязными словами надоест такое общение с тренером, спад неизбежен...
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