Лантратов: «Вы бы слышали, что творилось в нашей раздевалке после игры с «Уфой»

Вратарь «Химок» Илья Лантратов рассказал об атмосфере в раздевалке после матча 27-го тура РПЛ с «Уфой» (1:1).
— Вы бы слышали, что у нас творилось в раздевалке после игры. Все заряжены. Тренер, команда — и это приносит плоды.
— А что творилось в раздевалке – поругались? Очень интересно, расскажите.
— Все переживали. Выражали свое недовольство. Обидно потерять очки, да.
— Выражали цензурными выражениями?
— Да, все было в пределах.
— А кто наиболее цензурно выражался?
— Наверное, главный тренер.
— Можем ли перевести — это были к кому претензии?
— Да нет, не претензии — рабочие моменты. Никаких претензий. Ребята бились практически 90 минут вдесятером, какие претензии... Эмоции в том, что обидно терять очки на 90-й минуте.
- Гости отыгрались на 92-й минуте благодаря голу с пенальти.
- В первом тайме судья удалил защитника «Химок» Эльмира Набиуллина за фол на Александре Беленове.
- Главный тренер команды Сергей Юран получил красную карточку после финального свистка.
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