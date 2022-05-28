Тренер «Уфы» Стукалов: «Перед пропущенным голом на 94-й минуте ушел в подтрибунку, чтобы опять не потерять сознание»

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов высказался после ответного переходного матча за место в РПЛ против «Оренбурга» (1:2). Уфимцы вылетели в ФНЛ.

«Комментировать нечего, весь сезон терпели, к сожалению, не хватило одной минуты. Агаларова заменил, потому что он сам попросил. Ушeл в подтрибунку на 91-й минуте, потому что в Казани у меня уже была одна концовка.

Готов ли я дальше работать с «Уфой»? У меня есть контракт, если руководство клуба будет во мне заинтересовано, то продолжу работу», – сказал Стукалов.

«Уфа» непрерывно выступала в РПЛ с 2014 года.

В 2014 году уфимцы вышли в высший дивизион через стыковые матчи.

«Оренбург» вернулся в РПЛ после 2-летнего отсутствия.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?