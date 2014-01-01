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Тренер «Уфы» Стукалов: «Перед пропущенным голом на 94-й минуте ушел в подтрибунку, чтобы опять не потерять сознание»

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов высказался после ответного переходного матча за место в РПЛ против «Оренбурга» (1:2). Уфимцы вылетели в ФНЛ.

«Комментировать нечего, весь сезон терпели, к сожалению, не хватило одной минуты. Агаларова заменил, потому что он сам попросил. Ушeл в подтрибунку на 91-й минуте, потому что в Казани у меня уже была одна концовка.

Готов ли я дальше работать с «Уфой»? У меня есть контракт, если руководство клуба будет во мне заинтересовано, то продолжу работу», – сказал Стукалов.

  • «Уфа» непрерывно выступала в РПЛ с 2014 года.
  • В 2014 году уфимцы вышли в высший дивизион через стыковые матчи.
  • «Оренбург» вернулся в РПЛ после 2-летнего отсутствия.

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Источник: «Чемпионат»

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