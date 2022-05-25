Стукалов – о ничьей с «Оренбургом»: «Как я могу быть довольным? Вели 2:0, а сыграли 2:2»

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов прокомментировал результат первого стыкового матча против «Оренбурга» (2:2).

— Довольны сегодня ничейным результатом?

— Как я могу быть довольным, когда мы, ведя 2:0 сыграли — 2:2. Понимаю, если бы мы проигрывали 2:0 и сыграли 2:2, тогда были бы уже другие эмоции. По большому счету матч был ничейным, и ни одна команда на победу не наиграла.

Ответный матч состоится 28 мая в Уфе.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?