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РПЛ. «Оренбург» сыграл вничью с «Уфой», проигрывая 0:2 к 70-й минуте

«Оренбург» и «Уфа» сыграли вничью (2:2) в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ.

Гости забили оба гола с пенальти. На 19-й минуте отличился Гамид Агаларов, а на 62-й – Владислав Камилов.

«Оренбург» спас ничью благодаря голам Ренато Гойковича и Андрея Малых.

Ответная игра состоится 28 мая в Уфе.

Россия. РПЛ. Первый стыковой матч

Оренбург – Уфа – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Агаларов (с пенальти), 19; 0:2 – Камилов, 62 (с пенальти); 1:2 – Гойкович, 70; 2:2 – Малых, 84.

Удаления: Ойеволе, 94 – нет.

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии5
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    Рейтинг: +6643

    Из Твери Леха 3 минуты назад

    В ответном матче нужно в ворота Оренбурга сразу 3 пеналя ставить, иначе никак.

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +13639

    Skull_Boy 21 минуту назад

    Оренбург соберись и надо вые_6ать этих 3,14дорасов в ответе

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    Рейтинг: +1390

    Alex Y 25 минут назад

    Пенальти какие то странные были

    0
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    Рейтинг: +13639

    Skull_Boy > Alex Y 22 минуты назад

    Первый чистый, а вот второй

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +49960

    MaxRnD > Alex Y 13 минут назад

    Безбородов

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