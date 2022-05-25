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  • РПЛ. «Оренбург» сыграл вничью с «Уфой», проигрывая 0:2 к 70-й минуте

РПЛ. «Оренбург» сыграл вничью с «Уфой», проигрывая 0:2 к 70-й минуте

25 мая 2022, 19:27
9

«Оренбург» и «Уфа» сыграли вничью (2:2) в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ.

Гости забили оба гола с пенальти. На 19-й минуте отличился Гамид Агаларов, а на 62-й – Владислав Камилов.

«Оренбург» спас ничью благодаря голам Ренато Гойковича и Андрея Малых.

Ответная игра состоится 28 мая в Уфе.

Россия. РПЛ. Первый стыковой матч

Оренбург – Уфа – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Агаларов (с пенальти), 19; 0:2 – Камилов, 62 (с пенальти); 1:2 – Гойкович, 70; 2:2 – Малых, 84.

Удаления: Ойеволе, 94 – нет.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Оренбург Уфа
Комментарии (9)
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Alex Y
1653496107
Пенальти какие то странные были
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Skull_Boy
1653496324
Оренбург соберись и надо вые_6ать этих 3,14дорасов в ответе
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Из Твери Леха
1653497418
В ответном матче нужно в ворота Оренбурга сразу 3 пеналя ставить, иначе никак.
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ААМ
1653497879
Болею за Оренбург. Они год назад заработали выход в РПЛ.
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Вомбат
1653498954
Оренбург показался в целом сильнее, но такая клоунада, как с первым пенальти, с выходом в РПЛ несовместима. Если они устроят такой же цирк и в гостях, шансов у них не будет. Потому что судьи, конечно, будут продолжать помогать Уфе. Никто за пределами Оренбурга не хочет, чтобы в РПЛ были сразу две газовые команды.
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zigbert
1653500280
Игра сложилась для Уфы как нельзя лучше. В первом случае ошибка вратаря привела к пенальти а вот второй пенальти был сомнительным. В концовке матча Уфа выглядела уставшей и Оренбургу удалось сравнять счет. Ответная игра ожидается не менее интересной.
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