РПЛ. «Оренбург» сыграл вничью с «Уфой», проигрывая 0:2 к 70-й минуте

В ответном матче нужно в ворота Оренбурга сразу 3 пеналя ставить, иначе никак.
«Оренбург» и «Уфа» сыграли вничью (2:2) в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ.
Гости забили оба гола с пенальти. На 19-й минуте отличился Гамид Агаларов, а на 62-й – Владислав Камилов.
«Оренбург» спас ничью благодаря голам Ренато Гойковича и Андрея Малых.
Ответная игра состоится 28 мая в Уфе.
Россия. РПЛ. Первый стыковой матч
Голы: 0:1 – Агаларов (с пенальти), 19; 0:2 – Камилов, 62 (с пенальти); 1:2 – Гойкович, 70; 2:2 – Малых, 84.
Удаления: Ойеволе, 94 – нет.
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