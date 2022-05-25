РПЛ. «Оренбург» сыграл вничью с «Уфой», проигрывая 0:2 к 70-й минуте

«Оренбург» и «Уфа» сыграли вничью (2:2) в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ.

Гости забили оба гола с пенальти. На 19-й минуте отличился Гамид Агаларов, а на 62-й – Владислав Камилов.

«Оренбург» спас ничью благодаря голам Ренато Гойковича и Андрея Малых.

Ответная игра состоится 28 мая в Уфе.

Россия. РПЛ. Первый стыковой матч

Оренбург – Уфа – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Агаларов (с пенальти), 19; 0:2 – Камилов, 62 (с пенальти); 1:2 – Гойкович, 70; 2:2 – Малых, 84.

Удаления: Ойеволе, 94 – нет.

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