«Неблагодарная работа без премий и бонусов». Стукалов – о причинах ухода из «Уфы»

Бывший главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов рассказал, почему он покинул башкирский клуб.

– Могу так сказать: результат отрицательный. Не сохранили команду в РПЛ, хотя обошли Казань и Тулу, у которых бюджеты были в три раза больше, чем у нас.

Дальше мы сели и общались с Камилычем (Газизовым). Обменялись мнениями и пришли к совместному решению.

Критики я не слышал. Но по задачам, средствам, составу – понимания не было никакого. Я подумал, что еще год работать в такой неопределeнности...

– То есть это ваше решение?

– Мое понимание на тот момент было следующим: еще год в таком же стрессе, с вопросами в команде, без премий и бонусов – это работа неблагодарная.

Хорошо, когда у тебя зарплата два с лишним миллиона. Но, извините, у нас у половины команды зарплата меньше 500 тысяч.

Мы сели, пообщались с Камилычем, но ответов я не услышал. Тогда сказал: «Наверное, лучше будем расходиться».

Честно скажу – в этой команде я устал за год. Просто устал. Потому что были все эти ситуации. Если бы помогали – это одно. А когда говорят: «А вот завтра все точно будет хорошо...»