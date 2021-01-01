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«Неблагодарная работа без премий и бонусов». Стукалов – о причинах ухода из «Уфы»

Бывший главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов рассказал, почему он покинул башкирский клуб.

– Могу так сказать: результат отрицательный. Не сохранили команду в РПЛ, хотя обошли Казань и Тулу, у которых бюджеты были в три раза больше, чем у нас.

Дальше мы сели и общались с Камилычем (Газизовым). Обменялись мнениями и пришли к совместному решению.

Критики я не слышал. Но по задачам, средствам, составу – понимания не было никакого. Я подумал, что еще год работать в такой неопределeнности...

– То есть это ваше решение?

– Мое понимание на тот момент было следующим: еще год в таком же стрессе, с вопросами в команде, без премий и бонусов – это работа неблагодарная.

Хорошо, когда у тебя зарплата два с лишним миллиона. Но, извините, у нас у половины команды зарплата меньше 500 тысяч.

Мы сели, пообщались с Камилычем, но ответов я не услышал. Тогда сказал: «Наверное, лучше будем расходиться».

Честно скажу – в этой команде я устал за год. Просто устал. Потому что были все эти ситуации. Если бы помогали – это одно. А когда говорят: «А вот завтра все точно будет хорошо...»

  • Стукалов покинул «Уфу» 30 мая.
  • Он возглавлял команду с апреля 2021 года.
  • Уфимцы вылетели из РПЛ, проиграв в стыках «Оренбургу».

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии8
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    Рейтинг: +974

    jek718875 41 минуту назад

    Жадность фраера сгубила,теперь будешь жить на нашу зарплату,морда лоснится не будет

    0
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    Рейтинг: +3409

    Axe111 1 час назад

    Пфф на завод иди поработай!!!!!! МАЛО ЕМУ

    1
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    Рейтинг: +3337

    Беспонтий 1 час назад

    не приведи Господь
    да и Аллах
    апломбами померяться с татарином

    2
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    Рейтинг: +14018

    Fusballer 1 час назад

    500 тысяч мало им. Совсем зажрались.

    2
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    Рейтинг: +23327

    JTherry > Fusballer 48 минут назад

    иногда стоит сказать за какой временной промежуток зарплата - за год или месяц...)

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    Рейтинг: +14018

    Fusballer > JTherry 40 минут назад

    Явное не рублей в год. Как минимум в месяц)

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    Рейтинг: +23327

    JTherry > Fusballer 10 минут назад

    хз, в АПЛ, например, указывают ЗП за неделю...) у нас могут указывать ЗП и за месяц, если у клуба нет спонсоров нормальных... говорил же Газик, что Агаларов - скромный парень и играет за 150 тысяч рублей в месяц...

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    Рейтинг: +81

    Назарян 1 час назад

    да интересные рассуждения про зарплату меньше ....500 тыс в месяц, а то что у всей страны меньше 50 тыс рублей это нормально ? они совсем другие люди им можно ....

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