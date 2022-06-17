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  • «Неблагодарная работа без премий и бонусов». Стукалов – о причинах ухода из «Уфы»

«Неблагодарная работа без премий и бонусов». Стукалов – о причинах ухода из «Уфы»

17 июня 2022, 14:23
9

Бывший главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов рассказал, почему он покинул башкирский клуб.

– Могу так сказать: результат отрицательный. Не сохранили команду в РПЛ, хотя обошли Казань и Тулу, у которых бюджеты были в три раза больше, чем у нас.

Дальше мы сели и общались с Камилычем (Газизовым). Обменялись мнениями и пришли к совместному решению.

Критики я не слышал. Но по задачам, средствам, составу – понимания не было никакого. Я подумал, что еще год работать в такой неопределeнности...

– То есть это ваше решение?

– Мое понимание на тот момент было следующим: еще год в таком же стрессе, с вопросами в команде, без премий и бонусов – это работа неблагодарная.

Хорошо, когда у тебя зарплата два с лишним миллиона. Но, извините, у нас у половины команды зарплата меньше 500 тысяч.

Мы сели, пообщались с Камилычем, но ответов я не услышал. Тогда сказал: «Наверное, лучше будем расходиться».

Честно скажу – в этой команде я устал за год. Просто устал. Потому что были все эти ситуации. Если бы помогали – это одно. А когда говорят: «А вот завтра все точно будет хорошо...»

  • Стукалов покинул «Уфу» 30 мая.
  • Он возглавлял команду с апреля 2021 года.
  • Уфимцы вылетели из РПЛ, проиграв в стыках «Оренбургу».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Уфа Стукалов Алексей
Комментарии (9)
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Назарян
1655466047
да интересные рассуждения про зарплату меньше ....500 тыс в месяц, а то что у всей страны меньше 50 тыс рублей это нормально ? они совсем другие люди им можно ....
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Fusballer
1655466154
500 тысяч мало им. Совсем зажрались.
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Беспонтий
1655466231
не приведи Господь да и Аллах апломбами померяться с татарином
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Axe111
1655466364
Пфф на завод иди поработай!!!!!! МАЛО ЕМУ
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jek718875
1655468412
Жадность фраера сгубила,теперь будешь жить на нашу зарплату,морда лоснится не будет
Ответить
zigbert
1655491686
Теперь придется искать клуб с высокими бонусами и премиальными.
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