Назван претендент на пост главного тренера «Сокола», который может начать сотрудничество со «Спартаком»

Главный тренер «Сокола» Алексей Бага с большой долей вероятности будет уволен после поражения в матче 19-го тура Первой лиги с «Уфой» (0:2). По данным Metaratings.ru, основным претендентом на его замену является Алексей Стукалов. Стороны уже контактировали между собой.

40-летний Стукалов ранее работал в саратовском клубе в сезоне-2017/18, после чего возглавлял «Велес», «Уфу» и «Ротор».

Официально об отставке Баги должно быть объявлено в понедельник, 18 ноября.

«Сокол» с 19 баллами занимает 16-е место в Первой лиге.

Ранее сообщалось, что агент Павел Андреев ищет для «Спартака» варианты для сотрудничества с командой Первой лиги, которая бы стала буфером между основным клубом и «Спартаком-2». Ей может стать «Сокол».

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