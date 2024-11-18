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    • Назван претендент на пост главного тренера «Сокола», который может начать сотрудничество со «Спартаком»

    Назван претендент на пост главного тренера «Сокола», который может начать сотрудничество со «Спартаком»

    Главный тренер «Сокола» Алексей Бага с большой долей вероятности будет уволен после поражения в матче 19-го тура Первой лиги с «Уфой» (0:2). По данным Metaratings.ru, основным претендентом на его замену является Алексей Стукалов. Стороны уже контактировали между собой.

    • 40-летний Стукалов ранее работал в саратовском клубе в сезоне-2017/18, после чего возглавлял «Велес», «Уфу» и «Ротор».
    • Официально об отставке Баги должно быть объявлено в понедельник, 18 ноября.
    • «Сокол» с 19 баллами занимает 16-е место в Первой лиге.
    • Ранее сообщалось, что агент Павел Андреев ищет для «Спартака» варианты для сотрудничества с командой Первой лиги, которая бы стала буфером между основным клубом и «Спартаком-2». Ей может стать «Сокол».

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    Источник: Metaratings.ru

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    18.11.2024 08:39
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