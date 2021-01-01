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Газизов – о поражении «Уфы» от «Сочи»: «Так безвольно играть нельзя»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался после матча 24-го тура РПЛ против «Сочи» (1:2).

«Скажу, что так играть нельзя. Так безвольно. Состояние игроков оставляет желать лучшего. Мне кажется, самоотдача была не на должном уровне.

У меня нет объяснений этому. Будем работать. Однако, это не отбирает заслуг «Сочи», у них хорошая команда.

При этом у нас хорошие отношения с главным тренером. У нас полное доверие к штабу, несмотря на позицию в таблице», – сказал Газизов.

  • «Уфа» идет в зоне вылета РПЛ (15-е место).
  • После зимней паузы команда победила в 1 из 6 матчей при 2 ничьих и 3 поражениях.
  • Алексей Стукалов тренирует «Уфу» с апреля 2021 года.

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Источник: «Матч ТВ»

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