Газизов – о поражении «Уфы» от «Сочи»: «Так безвольно играть нельзя»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался после матча 24-го тура РПЛ против «Сочи» (1:2).

«Скажу, что так играть нельзя. Так безвольно. Состояние игроков оставляет желать лучшего. Мне кажется, самоотдача была не на должном уровне.

У меня нет объяснений этому. Будем работать. Однако, это не отбирает заслуг «Сочи», у них хорошая команда.

При этом у нас хорошие отношения с главным тренером. У нас полное доверие к штабу, несмотря на позицию в таблице», – сказал Газизов.