Газизов – о поражении «Уфы» от «Сочи»: «Так безвольно играть нельзя»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался после матча 24-го тура РПЛ против «Сочи» (1:2).
«Скажу, что так играть нельзя. Так безвольно. Состояние игроков оставляет желать лучшего. Мне кажется, самоотдача была не на должном уровне.
У меня нет объяснений этому. Будем работать. Однако, это не отбирает заслуг «Сочи», у них хорошая команда.
При этом у нас хорошие отношения с главным тренером. У нас полное доверие к штабу, несмотря на позицию в таблице», – сказал Газизов.
- «Уфа» идет в зоне вылета РПЛ (15-е место).
- После зимней паузы команда победила в 1 из 6 матчей при 2 ничьих и 3 поражениях.
- Алексей Стукалов тренирует «Уфу» с апреля 2021 года.
Источник: «Матч ТВ»