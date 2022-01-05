Стукалов – о возможном назначении в «Краснодар»: «Я не в курсе, в горах отдыхаю»

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов прокомментировал информацию о том, что он входит в шорт-лист «Краснодара» на пост главного тренера.
– Говорят о том, что вы можете возглавить «Краснодар», так ли это?
– Я не в курсе, в горах отдыхаю.
– Хотели бы возглавить «Краснодар»?
– Я работаю главным тренером «Уфы».
- «Краснодар» объявил об отставке Гончаренко 5 января.
- Он тренировал краснодарцев с апреля.
- Сейчас команда идет в РПЛ 5-й.
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Источник: «Матч ТВ»