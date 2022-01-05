Стукалов – о возможном назначении в «Краснодар»: «Я не в курсе, в горах отдыхаю»

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов прокомментировал информацию о том, что он входит в шорт-лист «Краснодара» на пост главного тренера.

– Говорят о том, что вы можете возглавить «Краснодар», так ли это?

– Я не в курсе, в горах отдыхаю.

– Хотели бы возглавить «Краснодар»?

– Я работаю главным тренером «Уфы».

«Краснодар» объявил об отставке Гончаренко 5 января.

Он тренировал краснодарцев с апреля.

Сейчас команда идет в РПЛ 5-й.

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