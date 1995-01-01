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    Стукалов – о возможном назначении в «Краснодар»: «Я не в курсе, в горах отдыхаю»

    Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов прокомментировал информацию о том, что он входит в шорт-лист «Краснодара» на пост главного тренера.

    – Говорят о том, что вы можете возглавить «Краснодар», так ли это?

    – Я не в курсе, в горах отдыхаю.

    – Хотели бы возглавить «Краснодар»?

    – Я работаю главным тренером «Уфы».

    • «Краснодар» объявил об отставке Гончаренко 5 января.
    • Он тренировал краснодарцев с апреля.
    • Сейчас команда идет в РПЛ 5-й.

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    Источник: «Матч ТВ»

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