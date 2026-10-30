Спартак К

Матчи за последние 30 дней

Статистика по турнирам

Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна 2026 Россия. PARI Первая лига 2026/2027 Россия. Кубок 2026/2027 Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень 2025 Россия. Кубок 2025/2026 Россия. Первая лига 2024/2025 Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень 2023 Россия. Вторая лига. Группа 1 2022/2023 Россия. Кубок 2022/2023 Россия. Кубок 2021/2022 Россия. Премьер-лига 2021/2022 Россия. Кубок 2020/2021 Россия. Премьер-лига 2020/2021 Россия. ФНЛ 2020/2021