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Стукалов заявил, что возглавит «Ротор»

Бывший главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов подтвердил информацию о том, что возглавить «Ротор».

«Подтверждаю, что возглавлю «Ротор». Осталось подписать контракт. Мы сейчас обсуждаем последние детали, но контракт будет на длительный срок. Переговоры находятся в завершающей стадии. Мы близки к соглашению», – сказал Алексей Стукалов.

Ранее «Матч ТВ» сообщал, что Стукалов подпишет с «Ротором» контракт на два года с возможностью продления по согласию сторон.

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Источник: «Чемпионат»

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