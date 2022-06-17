«С этим игроком надо что-то делать, я устал от него». Экс-тренер «Уфы» Стукалов – об Урунове

Бывший главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов рассказал о совместной работе с полузащитником Остоном Уруновым, которого клуб арендовал у «Спартака».

– С Уруновым намучились в этом сезоне?

– Если объективно, то до Нового года – да. Но сейчас, думаю, он на правильном пути.

– Испытание медными трубами не прошел?

– Да. Произошел резкий перепад в его финансовом состоянии. У меня такого не было в жизни, у тебя, скорее всего, тоже. Мы это не проходили, нам сложно это понять. Может, те, у кого есть такой опыт, проще бы нашли к нему ключик. Мы пытались искать подход, потому что видели, что он нужен команде. Но до Нового года не получалось. Был период, когда сказал Шамилю Газизову: «Все, хватит, я устал от него. С этим игроком надо что-то делать».

– Часто с ним общались?

– Почти каждый день. Мы со штабом дергали за разные ниточки. Вплоть до того, что показывали ему нарезки: каким он был, когда только пришел в Уфу и какой он сейчас. Но все в основном крылось в его травмах. У него рвались задние [поверхности бедра] – то одна, то вторая. Потому что надо следить за собой. У него очень сильные мышцы. И специфика такая, что один [из немногих] в РПЛ, кто способен делать очень много спринтов за игру.

– Не пробовали действовать жестче с ним? Газизов на это сказал, что времена не те.

– Правильно. Сейчас игроки другие. На любой момент обижаются. Тренер и любой специалист из штаба должен четко понимать, что говорить футболистам. Это сложный момент.

– Урунов махал головой, говорил, что все понял. А потом шел в кафе?

– Дело не в кафе, а в подготовке. Ему надо помимо тренировок еще отдельно работать. С ним по реабилитации много занимался Артур Каримов, он большое дело сделал для Урунова. Но ему нужно и дальше работать до и после тренировок.

– Урунов это саботировал?

– Нет, такого не было. Наш штаб такого никому не позволяет. Слово тренера – закон.