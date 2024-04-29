«Пари НН» поблагодарил Юрана за работу

«Пари НН» на своем официальном сайте подтвердил уход Сергея Юрана с поста главного тренера команды и пожелал специалисту дальнейших успехов.
«Сергей Юран покидает пост главного тренера нашей команды. ФК «Пари НН» благодарит Сергея Николаевича за работу и желает ему успехов на тренерском пути.
Исполняющим обязанности главного тренера стал Антон Геннадьевич Хазов», – говорится в сообщении.
- «Пари НН» проиграл в РПЛ шесть матчей подряд.
- Ранее журналист Иван Карпов, сообщил, что кандидатами на пост главного тренера команды являются Олег Василенко, Алексей Стукалов, Вадим Евсеев и Антон Хазов.
Источник: официальный сайт «Пари НН»