«Пари НН» поблагодарил Юрана за работу

«Пари НН» на своем официальном сайте подтвердил уход Сергея Юрана с поста главного тренера команды и пожелал специалисту дальнейших успехов.

«Сергей Юран покидает пост главного тренера нашей команды. ФК «Пари НН» благодарит Сергея Николаевича за работу и желает ему успехов на тренерском пути.

Исполняющим обязанности главного тренера стал Антон Геннадьевич Хазов», – говорится в сообщении.