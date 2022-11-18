«Пари НН» рассматривает пять кандидатов на пост главного тренера

Стало известно, кто может возглавить «Пари НН» вместо Михаила Галактионова.
Нижегородский клуб на сегодняшний день рассматривает пять кандидатов на пост главного тренера. Итоговое решение будет принято в декабре.
В список входят Владислав Радимов, Александр Сторожук, Вадим Гаранин, Олег Василенко и Антон Хазов.
- Галактионов ушел из «Пари НН» в «Локомотив».
- Нижегородцы занимают 12-е место в РПЛ, набрав 19 очков в 17 турах.
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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова