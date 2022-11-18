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    «Пари НН» рассматривает пять кандидатов на пост главного тренера

    Стало известно, кто может возглавить «Пари НН» вместо Михаила Галактионова.

    Нижегородский клуб на сегодняшний день рассматривает пять кандидатов на пост главного тренера. Итоговое решение будет принято в декабре.

    В список входят Владислав Радимов, Александр Сторожук, Вадим Гаранин, Олег Василенко и Антон Хазов.

    • Галактионов ушел из «Пари НН» в «Локомотив».
    • Нижегородцы занимают 12-е место в РПЛ, набрав 19 очков в 17 турах.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +784

      Solist345345 4 минуты назад

      Вот ни одного попадания, не в обиду кому-то. Ну вот никто не впечатлил на своем тренерском поприще.

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      Рейтинг: +12098

      Алексей З 46 минут назад

      Что-то Карп мало кондидатов нашёл.

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      Рейтинг: +20258

      derrik2000 1 час назад

      Если это - правда, то, значит, верно моё предположение: тренерская "каста" в РПЛ превратилась, как у эстрадников, в некий "закрытый клуб", куда пускают только после волшебных слов "я от Ивана Ивановича", а, позднее, таких же "волшебных" откатов.
      Ничем другим объяснить выбор только из бездарей в тренерском деле, я лично объяснить не могу.

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      Рейтинг: +16461

      Fusballer 1 час назад

      Даже Радимов есть. Это звездец)))

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      Рейтинг: +26819

      JTherry 1 час назад

      и выбрать то не из чего...)

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      Рейтинг: +3278

      acor94 1 час назад

      Почти всех их с позором уволили из своих клубов. Они показали себя некомпетентными специалистами. Зачем их снова приглашать, тем более на уровне рпл. Пусть сначала докажут состоятельность во второй лиге!

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