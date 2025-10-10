Экс-нападающий «Динамо» возглавит клуб Первой лиги

Новым главным тренером «КАМАЗа» должен стать Антон Хазов. 46-летний специалист подпишет с клубом контракт до конца сезона-2026/27.
Ранее Ильдар Ахметзянов покинул пост главного тренера «КАМАЗа». Ожидается, что он возглавит «Оренбург», выступающий в РПЛ.
Сейчас Хазов является тренером молодежной команды «Пари НН». В прошлом он был исполняющим обязанности главного тренера основной команды нижегородцев.
В ходе игровой карьеры Хазов выступал в РПЛ за «Динамо», «Шинник», «Волгу» и «Томь».
- «КАМАЗ» занимает 6-е место в Первой лиге с 22 очками после 13 матчей.
- В следующем матче команда из Набережных Челнов сыграет в гостях в 14-м туре Первой лиги с костромским «Спартаком».
