Экс-нападающий «Динамо» возглавит клуб Первой лиги

Новым главным тренером «КАМАЗа» должен стать Антон Хазов. 46-летний специалист подпишет с клубом контракт до конца сезона-2026/27.

Ранее Ильдар Ахметзянов покинул пост главного тренера «КАМАЗа». Ожидается, что он возглавит «Оренбург», выступающий в РПЛ.

Сейчас Хазов является тренером молодежной команды «Пари НН». В прошлом он был исполняющим обязанности главного тренера основной команды нижегородцев.

В ходе игровой карьеры Хазов выступал в РПЛ за «Динамо», «Шинник», «Волгу» и «Томь».