Экс-нападающий «Динамо» возглавит клуб Первой лиги

Сегодня, 09:36

Новым главным тренером «КАМАЗа» должен стать Антон Хазов. 46-летний специалист подпишет с клубом контракт до конца сезона-2026/27.

Ранее Ильдар Ахметзянов покинул пост главного тренера «КАМАЗа». Ожидается, что он возглавит «Оренбург», выступающий в РПЛ.

Сейчас Хазов является тренером молодежной команды «Пари НН». В прошлом он был исполняющим обязанности главного тренера основной команды нижегородцев.

В ходе игровой карьеры Хазов выступал в РПЛ за «Динамо», «Шинник», «Волгу» и «Томь».

  • «КАМАЗ» занимает 6-е место в Первой лиге с 22 очками после 13 матчей.
  • В следующем матче команда из Набережных Челнов сыграет в гостях в 14-м туре Первой лиги с костромским «Спартаком».

Источник: Metaratings.ru
Россия. PARI Первая лига КАМАЗ Хазов Антон
