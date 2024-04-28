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  • ⚡ Юран отправлен в отставку с поста главного тренера «Пари НН»

⚡ Юран отправлен в отставку с поста главного тренера «Пари НН»

28 апреля 2024, 23:53
7

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что совет директоров клуба принял отставку Сергея Юрана с поста главного тренера команды.

«Решение совета директоров футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» – принять отставку главного тренера команды Сергея Николаевича Юрана.

От себя лично хочу поблагодарить Сергея Николаевича за совместную работу и участие в важном этапе становления клуба «Пари НН».

Тренерский штаб клуба переходит к статусу исполнения обязанностей. Исполнять обязанности главного тренера будет Антон Геннадьевич Хазов.

В ближайшие время будут приняты кадровые решения, о которых будет объявлено дополнительно», – написал Мелик-Гусейнов.

  • В воскресенье «Пари НН» в матче 26‑го тура РПЛ уступил в Грозном «Ахмату» со счетом 1:5.
  • Это поражение стало для команды шестым подряд.
  • «Пари НН» занимает 11‑е место в РПЛ, набрав 28 очков в 26 матчах.
  • Юран возглавлял «Пари НН» с апреля 2023 года.

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Источник: телеграм-канал «ДавидМГ»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Юран Сергей Хазов Антон
Комментарии (7)
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CSKA57
1714338593
Федотову приготовиться!
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VVM1964
1714339185
Ну, давайте доброхоты - кто-то там сватал Юрана в Спартак, вот он - освободился, начинайте водить хороводы с заклинаниями и ритуальными обрядами ! ))
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ЗаЖиМ
1714350986
Азер денежку теряет...
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aldo conte
1714354691
У Юрана никак не получается отработать в командах РПЛ полный сезон от первого тура до тридцатого. Обидно за Серегу.
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sined1951
1714375222
Очень жаль. Юран нормальный тренер.Команду явно "затерли" в игре с Локо. Должны были побеждать.
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BAIv
1714384196
Тренер на сезон, спасёт от вылета команду и первую половину отыграет достойно, потом устанет и провал, переругается со всеми!
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