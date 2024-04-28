⚡ Юран отправлен в отставку с поста главного тренера «Пари НН»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что совет директоров клуба принял отставку Сергея Юрана с поста главного тренера команды.

«Решение совета директоров футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» – принять отставку главного тренера команды Сергея Николаевича Юрана.

От себя лично хочу поблагодарить Сергея Николаевича за совместную работу и участие в важном этапе становления клуба «Пари НН».

Тренерский штаб клуба переходит к статусу исполнения обязанностей. Исполнять обязанности главного тренера будет Антон Геннадьевич Хазов.

В ближайшие время будут приняты кадровые решения, о которых будет объявлено дополнительно», – написал Мелик-Гусейнов.