⚡ Юран отправлен в отставку с поста главного тренера «Пари НН»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что совет директоров клуба принял отставку Сергея Юрана с поста главного тренера команды.
«Решение совета директоров футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» – принять отставку главного тренера команды Сергея Николаевича Юрана.
От себя лично хочу поблагодарить Сергея Николаевича за совместную работу и участие в важном этапе становления клуба «Пари НН».
Тренерский штаб клуба переходит к статусу исполнения обязанностей. Исполнять обязанности главного тренера будет Антон Геннадьевич Хазов.
В ближайшие время будут приняты кадровые решения, о которых будет объявлено дополнительно», – написал Мелик-Гусейнов.
- В воскресенье «Пари НН» в матче 26‑го тура РПЛ уступил в Грозном «Ахмату» со счетом 1:5.
- Это поражение стало для команды шестым подряд.
- «Пари НН» занимает 11‑е место в РПЛ, набрав 28 очков в 26 матчах.
- Юран возглавлял «Пари НН» с апреля 2023 года.
Источник: телеграм-канал «ДавидМГ»