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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Кубань - Черноморец
Кубань - Черноморец: обзор матча 28 октября 2023
Кубань
28.10.2023, суббота, 16:30
Россия. Первая лига, 16 тур
2 : 2
Завершен
Черноморец
21'
Б. Рейхмен
8'
И. Маклаков
39'
В. Руденко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кубань - Черноморец
Желтая карточка
И. Темников
86'
Замена
И. Безденежных
️️️️
В. Чуперка
78'
76'
Замена
А. Делькин
️️️️
В. Руденко
Замена
А. Смирнов
️️️️
И. Жилов
70'
Замена
И. Грузнов
️️️️
М. Лаук
59'
39'
ГОЛ! 1:2!
В. Руденко
ГОЛ! 1:1!
Б. Рейхмен
21'
8'
ГОЛ! 0:1!
И. Маклаков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань
24
Дмитрий Терновский
ВР
37
Максим Веденеев
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
6
Ислам Жилов
ПЗ
11
Иван Темников
ПЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
56
Богдан Рейхмен
ЦП
21
Георгий Махатадзе
ЦП
14
Оливье Кенфак
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
9
Илья Мосейчук
ПВ
Черноморец
1
Даниил Фролкин
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
79
Алексей Гречкин
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
77
Антон Антонов
ЦП
88
Зикрула Магомедов
ЦП
7
Дмитрий Коробов
АП
10
Шамиль Саадуев
АП
19
Владислав Руденко
ЦФ
18
Даниил Гурченко
ЦФ
Главный тренер
Константин Зырянов
Кубань
1
Юрий Нестеренко
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
22
Никита Бакалюк
ЦП
70
Гаррик Левин
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
99
Нури Абдоков
АП
15
Аркадий Солоп
ПП
36
Илья Грузнов
ЦФ
Черноморец
47
Михаил Филиппов
ВР
3
Руслан Хагур
ЛЗ
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
55
Владислав Кириленко
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
21
Никита Климов
ЦП
8
Никита Панамарев
ЦП
6
Юрий Будагян
ЦП
9
Магомед Абакаров
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
4-4-2
24
Терновский
6
Жилов
37
Веденеев
28
Байрыев
11
Темников
56
Рейхмен
14
Кенфак
92
Чуперка
21
Махатадзе
10
Лаук
9
Мосейчук
4-2-2-2
1
Фролкин
17
Фомин
79
Гречкин
93
Гараев
4
Маклаков
77
Антонов
88
Магомедов
7
Коробов
10
Саадуев
18
Гурченко
19
Руденко
6
Жилов
96
Смирнов
96
Смирнов
6
Жилов
92
Чуперка
87
Безденежных
87
Безденежных
92
Чуперка
Вершков
99
Абдоков
99
Абдоков
Вершков
10
Лаук
36
Грузнов
36
Грузнов
10
Лаук
19
Руденко
90
Делькин
90
Делькин
19
Руденко
Остались в запасе
Кубань
Черноморец
1
Юрий Нестеренко
ВР
19
Евгений Осипов
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
22
Никита Бакалюк
ЦП
70
Гаррик Левин
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
15
Аркадий Солоп
ПП
3
Руслан Хагур
ЛЗ
47
Михаил Филиппов
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
55
Владислав Кириленко
ЦЗ
21
Никита Климов
ЦП
8
Никита Панамарев
ЦП
6
Юрий Будагян
ЦП
9
Владислав Адаев
ЛВ
9
Магомед Абакаров
ЦФ
Главный тренер
Константин Зырянов
Остались в запасе
1
Юрий Нестеренко
ВР
19
Евгений Осипов
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
22
Никита Бакалюк
ЦП
70
Гаррик Левин
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
15
Аркадий Солоп
ПП
Остались в запасе
3
Руслан Хагур
ЛЗ
47
Михаил Филиппов
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
55
Владислав Кириленко
ЦЗ
21
Никита Климов
ЦП
8
Никита Панамарев
ЦП
6
Юрий Будагян
ЦП
9
Владислав Адаев
ЛВ
9
Магомед Абакаров
ЦФ
Главный тренер
Константин Зырянов
Статистика матча Кубань - Черноморец
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Информация о матче
Главный судья:
Помощники судьи:
Виктор Медведев (Москва)
Альмир Хатмуллин
Резервный судья:
Виталий Молдован (Краснодар)
Делегат:
Вадим Ильин (Москва)
Инспектор:
Евгений Волнин (Сочи)
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