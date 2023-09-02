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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химки - Кубань
Химки - Кубань: обзор матча 02 сентября 2023
Химки
02.09.2023, суббота, 18:00
Россия. Первая лига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Кубань
28'
В. Яковлев
15'
Г. Левин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Химки - Кубань
90'
+5
Вторая желтая
Л. Фаттахов
Замена
А. Мохаммад
️️️️
Д. Степанов
90'
Желтая карточка
Д. Степанов
84'
Замена
П. Голубович
️️️️
О. Исаенко
75'
Замена
А. Руденко
️️️️
В. Яковлев
67'
Замена
С. Мелентиевич
️️️️
Б. Магомедов
67'
Замена
Х. Хосонов
️️️️
А. Корян
46'
46'
Замена
И. Темников
️️️️
А. Гурфов
Красная карточка
Р. Нетфуллин
45'
33'
Желтая карточка
Л. Фаттахов
ГОЛ! 1:1!
В. Яковлев
28'
15'
ГОЛ! 0:1!
Г. Левин
Желтая карточка
Б. Магомедов
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
96
Игорь Обухов
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
44
Олег Исаенко
ЛЗ
5
Данил Степанов
ЛЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
2
Сергей Варатынов
ЦЗ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
17
Илья Берковский
АП
77
Аршак Корян
ПВ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
Кубань
1
Юрий Нестеренко
ВР
30
Сослан Таказов
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
6
Ислам Жилов
ПЗ
70
Гаррик Левин
ЦП
14
Оливье Кенфак
ЦП
36
Азамат Гурфов
ЦП
21
Георгий Махатадзе
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
7
Ленар Фаттахов
ПВ
Химки
1
Антон Митрюшкин
ВР
5
Стефан Мелентиевич
ЦЗ
5
Лео Андраде
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
31
Тимур Касимов
ЛВ
96
Амир Мохаммад
ЦП
77
Петрос Аветисян
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
7
Илья Садыгов
ЦФ
9
Артем Архипов
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Кубань
24
Дмитрий Терновский
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
37
Максим Веденеев
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
3-2-1-3-1
96
Обухов
44
Исаенко
20
Волков
2
Варатынов
5
Степанов
32
Терехов
52
Нетфуллин
97
Магомедов
17
Берковский
77
Корян
14
Яковлев
3-5-2
1
Нестеренко
6
Жилов
28
Байрыев
30
Таказов
70
Левин
36
Гурфов
21
Махатадзе
92
Чуперка
14
Кенфак
7
Фаттахов
99
Абдоков
97
Магомедов
5
Мелентиевич
5
Мелентиевич
97
Магомедов
44
Исаенко
2
Голубович
2
Голубович
44
Исаенко
5
Степанов
96
Мохаммад
96
Мохаммад
5
Степанов
77
Корян
80
Хосонов
80
Хосонов
77
Корян
14
Яковлев
19
Руденко
19
Руденко
14
Яковлев
36
Гурфов
11
Темников
11
Темников
36
Гурфов
Вершков
10
Лаук
10
Лаук
Вершков
Остались в запасе
Химки
Кубань
1
Антон Митрюшкин
ВР
5
Лео Андраде
ЦЗ
77
Петрос Аветисян
ЦП
31
Тимур Касимов
ЛВ
7
Илья Садыгов
ЦФ
9
Артем Архипов
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
24
Дмитрий Терновский
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
37
Максим Веденеев
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
5
Лео Андраде
ЦЗ
77
Петрос Аветисян
ЦП
31
Тимур Касимов
ЛВ
7
Илья Садыгов
ЦФ
9
Артем Архипов
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Остались в запасе
24
Дмитрий Терновский
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
37
Максим Веденеев
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Статистика матча Химки - Кубань
2
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
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