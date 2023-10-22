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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Арсенал - Кубань
Арсенал - Кубань: обзор матча 22 октября 2023
Арсенал
22.10.2023, воскресенье, 18:00
Россия. Первая лига, 15 тур
3 : 1
Завершен
Кубань
6'
А. Макаров
86'
Д. Барков
89'
Д. Окоронкво (П)
19'
Н. Абдоков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Кубань
89'
Желтая карточка
Л. Фаттахов
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Д. Окоронкво
89'
87'
Замена
М. Лаук
️️️️
И. Грузнов
ГОЛ! 2:1!
Д. Барков
86'
Замена
К. Большаков
️️️️
К. Нижегородов
77'
68'
Замена
К. Кертанов
️️️️
А. Шарипов
Замена
Д. Барков
️️️️
С. Ткачев
64'
Желтая карточка
С. Ткачев
58'
48'
Желтая карточка
А. Шарипов
46'
Замена
Г. Левин
️️️️
И. Безденежных
46'
Замена
В. Чуперка
️️️️
Б. Рейхмен
Желтая карточка
А. Макаров
23'
19'
ГОЛ! 1:1!
Н. Абдоков
ГОЛ! 1:0!
А. Макаров
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
80
Никита Кокарев
ВР
24
Александр Коротков
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
13
Максим Кайнов
ОП
88
Владислав Левин
ЦП
21
Анатолий Макаров
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
20
Джонатан Окоронкво
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Кубань
1
Юрий Нестеренко
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
37
Максим Веденеев
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
73
Альберт Шарипов
ЦП
56
Богдан Рейхмен
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
9
Илья Мосейчук
ПВ
7
Ленар Фаттахов
ПВ
36
Илья Грузнов
ЦФ
Арсенал
1
Станислав Черчесов
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
94
Илья Быковский
ЛЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
20
Рустам Халназаров
ЛВ
20
Алексей Померко
ОП
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
7
Ансор Хабибов
ЦП
86
Дмитрий Барков
ЦФ
Кубань
24
Дмитрий Терновский
ВР
19
Евгений Осипов
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
22
Никита Бакалюк
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
14
Оливье Кенфак
ЦП
70
Гаррик Левин
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
3-1-3-2-1
80
Кокарев
24
Коротков
4
Нижегородов
3
Ботака-Иобома
13
Кайнов
88
Левин
21
Макаров
11
Ткачев
10
Гелоян
18
Попов
20
Окоронкво
3-3-3-1
1
Нестеренко
37
Веденеев
28
Байрыев
96
Смирнов
73
Шарипов
56
Рейхмен
87
Безденежных
7
Фаттахов
99
Абдоков
9
Мосейчук
36
Грузнов
4
Нижегородов
31
Большаков
31
Большаков
4
Нижегородов
11
Ткачев
86
Барков
86
Барков
11
Ткачев
56
Рейхмен
92
Чуперка
92
Чуперка
56
Рейхмен
87
Безденежных
70
Левин
70
Левин
87
Безденежных
73
Шарипов
18
Кертанов
18
Кертанов
73
Шарипов
36
Грузнов
10
Лаук
10
Лаук
36
Грузнов
Остались в запасе
Арсенал
Кубань
1
Станислав Черчесов
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
94
Илья Быковский
ЛЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
7
Ансор Хабибов
ЦП
18
Михаил Яковлев
ЛВ
20
Рустам Халназаров
ЛВ
Главный тренер
Александр Сторожук
24
Дмитрий Терновский
ВР
19
Евгений Осипов
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
22
Никита Бакалюк
ЦП
14
Оливье Кенфак
ЦП
Остались в запасе
1
Станислав Черчесов
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
94
Илья Быковский
ЛЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
7
Ансор Хабибов
ЦП
18
Михаил Яковлев
ЛВ
20
Рустам Халназаров
ЛВ
Остались в запасе
24
Дмитрий Терновский
ВР
19
Евгений Осипов
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
22
Никита Бакалюк
ЦП
14
Оливье Кенфак
ЦП
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча Арсенал - Кубань
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Помощники судьи:
Александр Чекалин (Воронеж)
Алексей Ермилов (Москва)
Резервный судья:
Андрей Стрелков (Курск)
Делегат:
Василий Иванов (Москва)
Инспектор:
Роман Лихачев (Екатеринбург)
Стадион:
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