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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Кубань
Шинник - Кубань: обзор матча 19 августа 2023
Шинник
19.08.2023, суббота, 17:00
Россия. Первая лига, 6 тур
1 : 0
Завершен
Кубань
30'
Д. Самойлов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шинник - Кубань
Желтая карточка
М. Гащенков
90'
+1
86'
Желтая карточка
Н. Абдоков
Замена
М. Гащенков
️️️️
А. Самсонов
84'
Желтая карточка
А. Ставпец
82'
80'
Желтая карточка
С. Таказов
80'
Замена
Х. Мамтов
️️️️
Л. Фаттахов
74'
Замена
С. Таказов
️️️️
М. Лаук
Замена
В. Алейников
️️️️
В. Зинков
61'
Желтая карточка
А. Семенов
56'
53'
Желтая карточка
М. Веденеев
Желтая карточка
А. Довбня
45'
+2
31'
Замена
Н. Абдоков
️️️️
Г. Левин
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Самойлов
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
56
Александр Довбня
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
97
Артем Малахов
ЦП
32
Игорь Соколов
ПП
13
Илья Рубцов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хомуха
Кубань
1
Юрий Нестеренко
ВР
37
Максим Веденеев
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
14
Оливье Кенфак
ЦП
36
Азамат Гурфов
ЦП
70
Гаррик Левин
ЦП
21
Георгий Махатадзе
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
7
Ленар Фаттахов
ПВ
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
44
Роман Шишков
ЦЗ
78
Павел Кузнецов
ЛВ
8
Дмитрий Малыхин
ОП
38
Василий Алейников
ОП
77
Михаил Гащенков
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
11
Антон Терехов
ПВ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
55
Дмитрий Гузь
ЦФ
Кубань
24
Дмитрий Терновский
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
6
Ислам Жилов
ПЗ
10
Аслан Муталиев
ЛВ
87
Игорь Безденежных
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
3-1-5-1
56
Довбня
28
Семенов
15
Шадринцев
53
Котин
92
Емельянов
15
Самойлов
5
Зинков
8
Самсонов
97
Малахов
32
Соколов
13
Рубцов
3-5-2
1
Нестеренко
11
Темников
19
Осипов
37
Веденеев
14
Кенфак
70
Левин
21
Махатадзе
92
Чуперка
36
Гурфов
7
Фаттахов
10
Лаук
5
Зинков
38
Алейников
38
Алейников
5
Зинков
8
Самсонов
77
Гащенков
77
Гащенков
8
Самсонов
10
Лаук
30
Таказов
30
Таказов
10
Лаук
Вершков
87
Безденежных
87
Безденежных
Вершков
70
Левин
99
Абдоков
99
Абдоков
70
Левин
7
Фаттахов
9
Мамтов
9
Мамтов
7
Фаттахов
Остались в запасе
Шинник
Кубань
95
Денис Вамбольт
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
44
Роман Шишков
ЦЗ
8
Дмитрий Малыхин
ОП
78
Павел Кузнецов
ЛВ
16
Александр Ставпец
ПВ
11
Антон Терехов
ПВ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
55
Дмитрий Гузь
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хомуха
6
Ислам Жилов
ПЗ
24
Дмитрий Терновский
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
10
Аслан Муталиев
ЛВ
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
44
Роман Шишков
ЦЗ
8
Дмитрий Малыхин
ОП
78
Павел Кузнецов
ЛВ
16
Александр Ставпец
ПВ
11
Антон Терехов
ПВ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
55
Дмитрий Гузь
ЦФ
Остались в запасе
6
Ислам Жилов
ПЗ
24
Дмитрий Терновский
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
10
Аслан Муталиев
ЛВ
Главный тренер
Дмитрий Хомуха
Статистика матча Шинник - Кубань
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Стрельцов
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Юрий Ярушкин (Вологда)
Степан Щербаков (Омск)
Резервный судья:
Андрей Прокопов (Ярославль)
Делегат:
Иван Егоров (Москва)
Инспектор:
Сергей Пантелеев (Тула)
Стадион:
Шинник
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