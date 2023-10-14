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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Кубань - Торпедо
Кубань - Торпедо: обзор матча 14 октября 2023
Кубань
14.10.2023, суббота, 17:30
Россия. Первая лига, 14 тур
2 : 1
Завершен
Торпедо
69'
И. Мосейчук
89'
И. Мосейчук
89'
И. Стефанович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кубань - Торпедо
90'
+4
Желтая карточка
С. Бородин
Желтая карточка
И. Мосейчук
90'
ГОЛ! 2:1!
И. Мосейчук
89'
89'
ГОЛ! 1:1!
И. Стефанович
Желтая карточка
М. Веденеев
86'
Замена
М. Лаук
️️️️
И. Грузнов
76'
Замена
С. Таказов
️️️️
Л. Фаттахов
76'
71'
Замена
И. Лебеденко
️️️️
Г. Гонгадзе
71'
Замена
И. Горбунов
️️️️
Д. Полоз
ГОЛ! 1:0!
И. Мосейчук
69'
Замена
В. Чуперка
️️️️
И. Безденежных
59'
Замена
А. Смирнов
️️️️
И. Жилов
46'
Желтая карточка
Л. Фаттахов
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань
1
Юрий Нестеренко
ВР
37
Максим Веденеев
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
6
Ислам Жилов
ПЗ
56
Богдан Рейхмен
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
73
Альберт Шарипов
ЦП
70
Гаррик Левин
ЦП
9
Илья Мосейчук
ПВ
7
Ленар Фаттахов
ПВ
36
Илья Грузнов
ЦФ
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
97
Марио Чурич
ОП
35
Иван Енин
ОП
2
Ираклий Манелов
ПВ
23
Илья Стефанович
ЦФ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
Главный тренер
Артем Горлов
Кубань
24
Дмитрий Терновский
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
92
Валерий Чуперка
ЦП
21
Георгий Махатадзе
ЦП
14
Оливье Кенфак
ЦП
22
Никита Бакалюк
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
18
Константин Кертанов
АП
Торпедо
95
Михаил Волков
ВР
3
Александр Иваньков
ЦЗ
2
Александр Балахонов
ЦЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
27
Александр Орехов
ЦП
8
Алексей Усанов
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
3-4-2-1
1
Нестеренко
37
Веденеев
28
Байрыев
6
Жилов
56
Рейхмен
73
Шарипов
70
Левин
87
Безденежных
9
Мосейчук
7
Фаттахов
36
Грузнов
4-2-2-2
23
Бабурин
99
Шевченко
44
Калугин
4
Бородин
44
Журавлев
97
Чурич
35
Енин
2
Манелов
7
Полоз
10
Гонгадзе
23
Стефанович
6
Жилов
96
Смирнов
96
Смирнов
6
Жилов
7
Фаттахов
30
Таказов
30
Таказов
7
Фаттахов
87
Безденежных
92
Чуперка
92
Чуперка
87
Безденежных
36
Грузнов
10
Лаук
10
Лаук
36
Грузнов
7
Полоз
17
Горбунов
17
Горбунов
7
Полоз
10
Гонгадзе
10
Лебеденко
10
Лебеденко
10
Гонгадзе
Остались в запасе
Кубань
Торпедо
24
Дмитрий Терновский
ВР
19
Евгений Осипов
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
21
Георгий Махатадзе
ЦП
14
Оливье Кенфак
ЦП
22
Никита Бакалюк
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
18
Константин Кертанов
АП
95
Михаил Волков
ВР
3
Александр Иваньков
ЦЗ
2
Александр Балахонов
ЦЗ
27
Александр Орехов
ЦП
8
Алексей Усанов
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
Главный тренер
Артем Горлов
Остались в запасе
24
Дмитрий Терновский
ВР
19
Евгений Осипов
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
21
Георгий Махатадзе
ЦП
14
Оливье Кенфак
ЦП
22
Никита Бакалюк
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
18
Константин Кертанов
АП
Остались в запасе
95
Михаил Волков
ВР
3
Александр Иваньков
ЦЗ
2
Александр Балахонов
ЦЗ
27
Александр Орехов
ЦП
8
Алексей Усанов
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
Главный тренер
Артем Горлов
Статистика матча Кубань - Торпедо
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Торпедо
- : -
05.12.2026
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
2 : 0
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
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