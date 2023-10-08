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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Кубань - Родина
Кубань - Родина: обзор матча 08 октября 2023
Кубань
08.10.2023, воскресенье, 17:30
Россия. Первая лига, 13 тур
1 : 0
Завершен
Родина
90+1'
М. Лаук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кубань - Родина
90'
+3
Желтая карточка
С. Бакаев
ГОЛ! 1:0!
М. Лаук
90'
+1
Желтая карточка
А. Смирнов
86'
Замена
А. Смирнов
️️️️
Г. Левин
79'
78'
Замена
М. Турищев
️️️️
И. Тимошенко
Замена
В. Чуперка
️️️️
А. Шарипов
76'
Замена
М. Лаук
️️️️
И. Грузнов
76'
65'
Замена
К. Шильцов
️️️️
В. Самко
Замена
Б. Рейхмен
️️️️
И. Мосейчук
63'
Желтая карточка
И. Безденежных
57'
55'
Замена
С. Бакаев
️️️️
А. Гордюшенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань
1
Юрий Нестеренко
ВР
28
Азат Байрыев
ЦЗ
37
Максим Веденеев
ЦЗ
6
Ислам Жилов
ПЗ
87
Игорь Безденежных
ЦП
73
Альберт Шарипов
ЦП
70
Гаррик Левин
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
9
Илья Мосейчук
ПВ
7
Ленар Фаттахов
ПВ
36
Илья Грузнов
ЦФ
Родина
1
Ринат Шакеров
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
6
Руслан Фищенко
ОП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
33
Уэсли Ната
АП
99
Иван Тимошенко
ЦФ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Кубань
24
Дмитрий Терновский
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
14
Оливье Кенфак
ЦП
56
Богдан Рейхмен
ЦП
22
Никита Бакалюк
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
Родина
93
Алексей Городовой
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
7
Константин Шильцов
АП
34
Олег Дмитриев
АП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
90
Максим Турищев
ЦФ
3-3-3-1
1
Нестеренко
28
Байрыев
37
Веденеев
6
Жилов
87
Безденежных
73
Шарипов
70
Левин
9
Мосейчук
99
Абдоков
7
Фаттахов
36
Грузнов
4-1-1-2-2
1
Шакеров
4
Юдинцев
55
Крижан
24
Клещенко
88
Сокол
6
Фищенко
72
Гордюшенко
33
Ната
70
Самко
90
Калмыков
99
Тимошенко
70
Левин
96
Смирнов
96
Смирнов
70
Левин
9
Мосейчук
56
Рейхмен
56
Рейхмен
9
Мосейчук
73
Шарипов
92
Чуперка
92
Чуперка
73
Шарипов
36
Грузнов
10
Лаук
10
Лаук
36
Грузнов
70
Самко
7
Шильцов
7
Шильцов
70
Самко
72
Гордюшенко
17
Бакаев
17
Бакаев
72
Гордюшенко
99
Тимошенко
90
Турищев
90
Турищев
99
Тимошенко
Остались в запасе
Кубань
Родина
24
Дмитрий Терновский
ВР
30
Сослан Таказов
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
14
Оливье Кенфак
ЦП
22
Никита Бакалюк
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
93
Алексей Городовой
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
34
Олег Дмитриев
АП
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Остались в запасе
24
Дмитрий Терновский
ВР
30
Сослан Таказов
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
14
Оливье Кенфак
ЦП
22
Никита Бакалюк
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
Остались в запасе
93
Алексей Городовой
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
34
Олег Дмитриев
АП
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Статистика матча Кубань - Родина
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
Родина
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Информация о матче
Главный судья:
Егор Егоров
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
Яков Клепцов (Ростов-на-Дону)
Федор Валявин (Саратов)
Резервный судья:
Виталий Молдован (Краснодар)
Делегат:
Александр Коротченко (Салават)
Инспектор:
Юрий Князев (Курск)
Стадион:
Кубань
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