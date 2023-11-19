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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Кубань - СКА-Хабаровск
Кубань - СКА-Хабаровск: обзор матча 19 ноября 2023
Кубань
19.11.2023, воскресенье, 15:30
Россия. Первая лига, 19 тур
1 : 1
Завершен
СКА-Хабаровск
4'
А. Байрыев
90+2'
А. Симонян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кубань - СКА-Хабаровск
90'
+2
ГОЛ! 1:1!
А. Симонян
Пас отдал
Д. Бегун
73'
Желтая карточка
Н. Покидышев
Замена
️️️️
А. Шарипов
73'
73'
Замена
М. Кутовой
️️️️
Д. Корнюшин
Замена
М. Лаук
️️️️
Б. Рейхмен
63'
Замена
Е. Осипов
️️️️
И. Мосейчук
63'
Замена
Ю. Нестеренко
️️️️
Г. Левин
63'
Желтая карточка
И. Темников
62'
Желтая карточка
А. Байрыев
59'
Красная карточка
Д. Терновский
58'
Желтая карточка
И. Безденежных
56'
Желтая карточка
И. Мосейчук
45'
31'
Замена
Н. Покидышев
️️️️
А. Рукас
Замена
А. Смирнов
️️️️
Л. Фаттахов
30'
ГОЛ! 1:0!
А. Байрыев
Пас отдал
Н. Абдоков
4'
3'
Желтая карточка
В. Подберезкин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань
24
Дмитрий Терновский
ВР
30
Сослан Таказов
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
6
Ислам Жилов
ПЗ
73
Альберт Шарипов
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
56
Богдан Рейхмен
ЦП
70
Гаррик Левин
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
9
Илья Мосейчук
ПВ
7
Ленар Фаттахов
ПВ
СКА-Хабаровск
1
Владимир Сугробов
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
10
Илья Петров
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
10
Артем Симонян
АП
29
Яо Шарль
ЦФ
57
Дмитрий Бегун
ЦФ
9
Саид Алиев
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
Кубань
1
Юрий Нестеренко
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
37
Максим Веденеев
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
92
Валерий Чуперка
ЦП
14
Оливье Кенфак
ЦП
21
Георгий Махатадзе
ЦП
22
Никита Бакалюк
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
15
Аркадий Солоп
ПП
36
Илья Грузнов
ЦФ
СКА-Хабаровск
98
Ислам Имамов
ВР
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
50
Артем Быков
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
47
Захар Кравцов
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
20
Тимофей Шипунов
АП
10
Андрей Савинов
АП
88
Marko Josip Cavara
ЦФ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
90
Максим Кутовой
ЦФ
3-4-3
24
Терновский
30
Таказов
28
Байрыев
6
Жилов
73
Шарипов
56
Рейхмен
70
Левин
87
Безденежных
9
Мосейчук
99
Абдоков
7
Фаттахов
4-2-1-3
1
Сугробов
44
Корнюшин
6
Рукас
96
Рукас
5
Мусалов
10
Петров
92
Подберезкин
10
Симонян
9
Алиев
57
Бегун
29
Шарль
70
Левин
1
Нестеренко
1
Нестеренко
70
Левин
7
Фаттахов
96
Смирнов
96
Смирнов
7
Фаттахов
9
Мосейчук
19
Осипов
19
Осипов
9
Мосейчук
56
Рейхмен
10
Лаук
10
Лаук
56
Рейхмен
6
Рукас
17
Покидышев
17
Покидышев
6
Рукас
44
Корнюшин
90
Кутовой
90
Кутовой
44
Корнюшин
Остались в запасе
Кубань
СКА-Хабаровск
37
Максим Веденеев
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
92
Валерий Чуперка
ЦП
14
Оливье Кенфак
ЦП
21
Георгий Махатадзе
ЦП
22
Никита Бакалюк
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
15
Аркадий Солоп
ПП
36
Илья Грузнов
ЦФ
98
Ислам Имамов
ВР
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
50
Артем Быков
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
47
Захар Кравцов
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
20
Тимофей Шипунов
АП
10
Андрей Савинов
АП
7
Андрей Никитин
ЛВ
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
88
Marko Josip Cavara
ЦФ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
Остались в запасе
37
Максим Веденеев
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
92
Валерий Чуперка
ЦП
14
Оливье Кенфак
ЦП
21
Георгий Махатадзе
ЦП
22
Никита Бакалюк
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
15
Аркадий Солоп
ПП
36
Илья Грузнов
ЦФ
Остались в запасе
98
Ислам Имамов
ВР
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
50
Артем Быков
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
47
Захар Кравцов
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
20
Тимофей Шипунов
АП
10
Андрей Савинов
АП
7
Андрей Никитин
ЛВ
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
88
Marko Josip Cavara
ЦФ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
Статистика матча Кубань - СКА-Хабаровск
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Спартак К
- : -
04.12.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
2 : 0
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
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