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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Кубань - Акрон
Кубань - Акрон: обзор матча 17 сентября 2023
Кубань
17.09.2023, воскресенье, 16:00
Россия. Первая лига, 10 тур
0 : 1
Завершен
Акрон
45'
А. Понсе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кубань - Акрон
Замена
А. Байрыев
️️️️
М. Лаук
87'
78'
Замена
Р. Апеков
️️️️
А. Килин
69'
Замена
Б. Димоски
️️️️
С. Макаров
Замена
И. Грузнов
️️️️
В. Чуперка
62'
Замена
А. Шарипов
️️️️
Г. Левин
62'
Желтая карточка
В. Чуперка
60'
45'
+1
Вторая желтая
В. Галкин
45'
ГОЛ! 0:1!
А. Понсе
38'
Желтая карточка
В. Галкин
Желтая карточка
Г. Левин
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань
1
Юрий Нестеренко
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
37
Максим Веденеев
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
22
Никита Бакалюк
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
70
Гаррик Левин
ЦП
14
Оливье Кенфак
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
6
Сергей Макаров
ОП
2
Давид Хубаев
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
90
Владислав Галкин
АП
18
Антон Килин
ПВ
9
Андрес Понсе
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Кубань
24
Дмитрий Терновский
ВР
30
Сослан Таказов
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
73
Альберт Шарипов
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
7
Ленар Фаттахов
ПВ
9
Илья Мосейчук
ПВ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
36
Илья Грузнов
ЦФ
Акрон
45
Дэвид Сангаре
ВР
31
Дмитрий Нагаев
ВР
23
Боян Димоски
ЛЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
7
Евгений Песегов
ЦП
23
Кирилл Данилин
ПВ
99
Владимир Азаров
ЦФ
4-4-2
1
Нестеренко
96
Смирнов
37
Веденеев
19
Осипов
11
Темников
22
Бакалюк
70
Левин
14
Кенфак
92
Чуперка
10
Лаук
99
Абдоков
4-1-2-2-1
13
Волков
4
Савичев
26
Анджелкович
19
Бокоев
15
Данилкин
6
Макаров
2
Хубаев
27
Чудин
18
Килин
90
Галкин
9
Понсе
10
Лаук
28
Байрыев
28
Байрыев
10
Лаук
70
Левин
73
Шарипов
73
Шарипов
70
Левин
92
Чуперка
36
Грузнов
36
Грузнов
92
Чуперка
6
Макаров
23
Димоски
23
Димоски
6
Макаров
18
Килин
11
Апеков
11
Апеков
18
Килин
Остались в запасе
Кубань
Акрон
24
Дмитрий Терновский
ВР
30
Сослан Таказов
ЦЗ
87
Игорь Безденежных
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
7
Ленар Фаттахов
ПВ
9
Илья Мосейчук
ПВ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
45
Дэвид Сангаре
ВР
31
Дмитрий Нагаев
ВР
7
Евгений Песегов
ЦП
23
Кирилл Данилин
ПВ
99
Владимир Азаров
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Остались в запасе
24
Дмитрий Терновский
ВР
30
Сослан Таказов
ЦЗ
87
Игорь Безденежных
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
7
Ленар Фаттахов
ПВ
9
Илья Мосейчук
ПВ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Остались в запасе
45
Дэвид Сангаре
ВР
31
Дмитрий Нагаев
ВР
7
Евгений Песегов
ЦП
23
Кирилл Данилин
ПВ
99
Владимир Азаров
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Статистика матча Кубань - Акрон
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
Акрон
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
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6 : 1
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