Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тюмень - Кубань
Тюмень - Кубань: обзор матча 12 ноября 2023
Тюмень
12.11.2023, воскресенье, 16:00
Россия. Первая лига, 18 тур
3 : 0
Завершен
Кубань
41'
А. Коротаев
55'
Р. Байтуков
81'
А. Чуканов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тюмень - Кубань
Замена
Н. Касаткин
️️️️
А. Коротаев
85'
ГОЛ! 3:0!
А. Чуканов
81'
78'
Замена
️️️️
И. Безденежных
75'
Замена
А. Смирнов
️️️️
И. Жилов
Замена
М. Петров
️️️️
И. Дружинин
71'
Замена
А. Чуканов
️️️️
Е. Татаринов
71'
Замена
Н. Балахонцев
️️️️
В. Шитов
61'
ГОЛ! 2:0!
Р. Байтуков
55'
46'
Замена
Н. Абдоков
️️️️
И. Грузнов
46'
Замена
А. Шарипов
️️️️
В. Чуперка
ГОЛ! 1:0!
А. Коротаев
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
1
Егор Любаков
ВР
72
Александр Бем
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
77
Игорь Дружинин
ЦП
77
Денис Самойлов
ЦП
17
Виталий Шитов
ПВ
10
Евгений Татаринов
ЦФ
24
Александр Коротаев
ЦФ
88
Иван Маркелов
ЦФ
11
Илья Порохов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Кубань
24
Дмитрий Терновский
ВР
19
Евгений Осипов
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
6
Ислам Жилов
ПЗ
56
Богдан Рейхмен
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
14
Оливье Кенфак
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
7
Ленар Фаттахов
ПВ
9
Илья Мосейчук
ПВ
36
Илья Грузнов
ЦФ
Тюмень
16
Андрей Савин
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
93
Вадим Милютин
ЦЗ
33
Кирилл Мырзаков
ЦЗ
13
Михаил Петров
ЦЗ
34
Никита Балахонцев
ЛВ
57
Евгений Болотов
ОП
62
Павел Шадрин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
10
Никита Касаткин
ПВ
22
Антон Кобялко
ЦФ
Кубань
1
Юрий Нестеренко
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
37
Максим Веденеев
ЦЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
21
Георгий Махатадзе
ЦП
70
Гаррик Левин
ЦП
73
Альберт Шарипов
ЦП
22
Никита Бакалюк
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
2-1-2-1-4
1
Любаков
72
Бем
6
Печенкин
26
Байтуков
77
Дружинин
77
Самойлов
17
Шитов
10
Татаринов
11
Порохов
88
Маркелов
24
Коротаев
3-4-2-1
24
Терновский
6
Жилов
30
Таказов
19
Осипов
87
Безденежных
14
Кенфак
92
Чуперка
56
Рейхмен
9
Мосейчук
7
Фаттахов
36
Грузнов
77
Дружинин
13
Петров
13
Петров
77
Дружинин
10
Татаринов
7
Чуканов
7
Чуканов
10
Татаринов
17
Шитов
34
Балахонцев
34
Балахонцев
17
Шитов
24
Коротаев
10
Касаткин
10
Касаткин
24
Коротаев
6
Жилов
96
Смирнов
96
Смирнов
6
Жилов
92
Чуперка
73
Шарипов
73
Шарипов
92
Чуперка
36
Грузнов
99
Абдоков
99
Абдоков
36
Грузнов
Остались в запасе
Тюмень
Кубань
16
Андрей Савин
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
93
Вадим Милютин
ЦЗ
33
Кирилл Мырзаков
ЦЗ
57
Евгений Болотов
ОП
62
Павел Шадрин
ЦП
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
1
Юрий Нестеренко
ВР
28
Азат Байрыев
ЦЗ
37
Максим Веденеев
ЦЗ
21
Георгий Махатадзе
ЦП
70
Гаррик Левин
ЦП
22
Никита Бакалюк
ЦП
10
Максим Лаук
ЛВ
Остались в запасе
16
Андрей Савин
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
93
Вадим Милютин
ЦЗ
33
Кирилл Мырзаков
ЦЗ
57
Евгений Болотов
ОП
62
Павел Шадрин
ЦП
22
Антон Кобялко
ЦФ
Остались в запасе
1
Юрий Нестеренко
ВР
28
Азат Байрыев
ЦЗ
37
Максим Веденеев
ЦЗ
21
Георгий Махатадзе
ЦП
70
Гаррик Левин
ЦП
22
Никита Бакалюк
ЦП
10
Максим Лаук
ЛВ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Статистика матча Тюмень - Кубань
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
Информация о матче
Главный судья:
Помощники судьи:
Алексей Воронцов (Ярославль)
Артем Перов (Москва)
Резервный судья:
Максим Сутормин (Нижний Тагил)
Делегат:
Игорь Крапивко (Московская область)
Инспектор:
Сергей Андреев (Новосибирск)
Стадион:
Геолог
Новости команд
Все
Тюмень
Кубань
75 клубов из России утратили профессиональный статус за 10 лет
25 ноября
6
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
Определены участники и даты проведения стыков Второй лиги
20 октября
«Тюмень» – «Зенит-2»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
2 октября
«Торпедо Миасс» – «Тюмень»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
25 сентября
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
Определены участники и даты проведения стыков Второй лиги
20 октября
«Тюмень» – «Зенит-2»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
2 октября
«Торпедо Миасс» – «Тюмень»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
25 сентября
«Спартак» продлил контракт с вратарем и отправил его во Вторую лигу
11 сентября
75 клубов из России утратили профессиональный статус за 10 лет
25 ноября
6
«Родина» подписала игрока из молодежки «Краснодара»
31 июля
36-летний экс-игрок сборной России вернулся в родной клуб во Второй лиге
31 июля
«Краснодар» отправил вингера в аренду
6 июля
Экс-игрок сборной России остался без клуба
25 июня
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+