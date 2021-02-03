Чуперка расторг контракт с «Тамбовом». В клубе осталось шесть полевых игроков

Полузащитник «Тамбова» Валерий Чуперка покинул клуб. Об этом сообщила генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова.
«Мы с Валерием Чуперкой сделали соглашение о расторжении контракта. Футболист покинул «Тамбов». Больше новостей пока нет. Собрание, как и было запланировано, состоится 8 февраля», – цитирует Коновалову «Чемпионат».
После ухода Чуперки в «Тамбове» осталось восемь футболистов – два вратаря и шесть полевых игроков.
- Тамбовчане ушли на зимний перерыв на последнем месте в РПЛ.
- В начале января сообщалось, что долги клуба выросли до 160-170 миллионов рублей.
- Команде из-за долгов запретили регистрировать новых игроков.
Источник: «Чемпионат»