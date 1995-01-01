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    Чуперка расторг контракт с «Тамбовом». В клубе осталось шесть полевых игроков

    Полузащитник «Тамбова» Валерий Чуперка покинул клуб. Об этом сообщила генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова.

    «Мы с Валерием Чуперкой сделали соглашение о расторжении контракта. Футболист покинул «Тамбов». Больше новостей пока нет. Собрание, как и было запланировано, состоится 8 февраля», – цитирует Коновалову «Чемпионат».

    После ухода Чуперки в «Тамбове» осталось восемь футболистов – два вратаря и шесть полевых игроков.

    • Тамбовчане ушли на зимний перерыв на последнем месте в РПЛ.
    • В начале января сообщалось, что долги клуба выросли до 160-170 миллионов рублей.
    • Команде из-за долгов запретили регистрировать новых игроков.

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    Источник: «Чемпионат»

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