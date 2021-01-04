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Долги «Тамбова» выросли до 160-170 миллионов рублей

4 января 2021, 09:35
7

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что долги клуба продолжают расти.

  • В середине декабря главный тренер команды Сергей Первушин говорил, что «игрокам пообещали со следующей недели начать закрывать долги».
  • Тамбовчане ушли на зимний перерыв на последнем месте в турнирной таблице РПЛ.

– Не так давно долги клуба составляли 140 миллионов рублей. Сейчас больше?

– Конечно. Месяц прибавился, миллионов 160-170 набежало.

– Ситуация проста. Либо вам не дали обещанного, либо вы потратили больше, других вариантов нет. Какой из двух правильный?

– Верный и единственный ответ: в этом сезоне нам не перечислили ни копейки. На предыдущий сезон-2019/20 было выделено 588 миллионов рублей. Планировалось, что по май. Из-за пандемии прибавилось полтора месяца, закончились деньги к июлю. С тех пор ничто не поступало. У нас есть документы, подтверждающие это.

Председатель областного комитета физической культуры и спорта Михаил Белоусов пытался сказать, что мы проели деньги, предназначенные на более поздний период. Ложь. Сумма, которую я назвал, выделялась четко на предыдущий сезон, и мы за нее полностью отчитались. Затем было гарантийное письмо, благодаря которому «Тамбов» заявился для участия в текущем сезоне. Но деньгами те гарантии по сей день не обеспечены.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Тамбов
Комментарии (7)
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portero
1609749763
Это словоблудие чинуш, долги по зарплате это капля, там наверняка еще в десять раз больше долгов неозвученных, это уже не команда а "мертвая душа" под которую чинуши продолжают осваивать денюжку...
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ALEX ML
1609753128
Амкар 2
Ответить
Hektor 84
1609753966
Урезайте зарплаты кривоногих до уровня зарплат народа и хватит на всё! Это не только Тамбова касается.
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Харченко
1609754481
Зачем такие клубы нужны? Да еще и РПЛ. Сократить ее нужно до 8 клубов и не расширять ФНЛ. Пусть играют в группах ФНЛ такие как "Тамбов"
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JTherry
1609758113
"На предыдущий сезон-2019/20 было выделено 588 миллионов рублей..." ...хотелось бы узнать у Худякова, из чьего бюджета "выделено"? если клуб не умеет сам зарабатывать деньги и не имеет спонсоров, дирекции Тамбова пора опуститься на землю и понять, наконец, в какой действительности они оказались...
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Просто-333
1609765452
Ну и зачем нам это пишут? Расформируйте и забудьте, как десятки других клубов
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zigbert
1609782145
Все что то хотят доказать а воз и ныне там.
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