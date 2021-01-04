Долги «Тамбова» выросли до 160-170 миллионов рублей

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что долги клуба продолжают расти.
- В середине декабря главный тренер команды Сергей Первушин говорил, что «игрокам пообещали со следующей недели начать закрывать долги».
- Тамбовчане ушли на зимний перерыв на последнем месте в турнирной таблице РПЛ.
– Не так давно долги клуба составляли 140 миллионов рублей. Сейчас больше?
– Конечно. Месяц прибавился, миллионов 160-170 набежало.
– Ситуация проста. Либо вам не дали обещанного, либо вы потратили больше, других вариантов нет. Какой из двух правильный?
– Верный и единственный ответ: в этом сезоне нам не перечислили ни копейки. На предыдущий сезон-2019/20 было выделено 588 миллионов рублей. Планировалось, что по май. Из-за пандемии прибавилось полтора месяца, закончились деньги к июлю. С тех пор ничто не поступало. У нас есть документы, подтверждающие это.
Председатель областного комитета физической культуры и спорта Михаил Белоусов пытался сказать, что мы проели деньги, предназначенные на более поздний период. Ложь. Сумма, которую я назвал, выделялась четко на предыдущий сезон, и мы за нее полностью отчитались. Затем было гарантийное письмо, благодаря которому «Тамбов» заявился для участия в текущем сезоне. Но деньгами те гарантии по сей день не обеспечены.