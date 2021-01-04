Долги «Тамбова» выросли до 160-170 миллионов рублей

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что долги клуба продолжают расти.

В середине декабря главный тренер команды Сергей Первушин говорил, что «игрокам пообещали со следующей недели начать закрывать долги».

говорил, что «игрокам пообещали со следующей недели начать закрывать долги». Тамбовчане ушли на зимний перерыв на последнем месте в турнирной таблице РПЛ.

– Не так давно долги клуба составляли 140 миллионов рублей. Сейчас больше?

– Конечно. Месяц прибавился, миллионов 160-170 набежало.

– Ситуация проста. Либо вам не дали обещанного, либо вы потратили больше, других вариантов нет. Какой из двух правильный?

– Верный и единственный ответ: в этом сезоне нам не перечислили ни копейки. На предыдущий сезон-2019/20 было выделено 588 миллионов рублей. Планировалось, что по май. Из-за пандемии прибавилось полтора месяца, закончились деньги к июлю. С тех пор ничто не поступало. У нас есть документы, подтверждающие это.

Председатель областного комитета физической культуры и спорта Михаил Белоусов пытался сказать, что мы проели деньги, предназначенные на более поздний период. Ложь. Сумма, которую я назвал, выделялась четко на предыдущий сезон, и мы за нее полностью отчитались. Затем было гарантийное письмо, благодаря которому «Тамбов» заявился для участия в текущем сезоне. Но деньгами те гарантии по сей день не обеспечены.