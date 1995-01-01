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    Долги «Тамбова» выросли до 160-170 миллионов рублей

    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что долги клуба продолжают расти.

    • В середине декабря главный тренер команды Сергей Первушин говорил, что «игрокам пообещали со следующей недели начать закрывать долги».
    • Тамбовчане ушли на зимний перерыв на последнем месте в турнирной таблице РПЛ.

    – Не так давно долги клуба составляли 140 миллионов рублей. Сейчас больше?

    – Конечно. Месяц прибавился, миллионов 160-170 набежало.

    – Ситуация проста. Либо вам не дали обещанного, либо вы потратили больше, других вариантов нет. Какой из двух правильный?

    – Верный и единственный ответ: в этом сезоне нам не перечислили ни копейки. На предыдущий сезон-2019/20 было выделено 588 миллионов рублей. Планировалось, что по май. Из-за пандемии прибавилось полтора месяца, закончились деньги к июлю. С тех пор ничто не поступало. У нас есть документы, подтверждающие это.

    Председатель областного комитета физической культуры и спорта Михаил Белоусов пытался сказать, что мы проели деньги, предназначенные на более поздний период. Ложь. Сумма, которую я назвал, выделялась четко на предыдущий сезон, и мы за нее полностью отчитались. Затем было гарантийное письмо, благодаря которому «Тамбов» заявился для участия в текущем сезоне. Но деньгами те гарантии по сей день не обеспечены.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 09:35
    Комментарии4
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      Рейтинг: +7251

      Hektor 84 2 минуты назад

      Урезайте зарплаты кривоногих до уровня зарплат народа и хватит на всё! Это не только Тамбова касается.

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      Рейтинг: +1994

      ALEX ML 16 минут назад

      Амкар 2

      1
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      Рейтинг: +4183

      Cleaner 27 минут назад

      Не долго Тамбову осталось в РПЛ мучаться. Даже если деньги выделят. В чем сомневаюсь. Кто будет вкладывать деньги в команду, идущую на ПОСЛЕДНЕМ месте с полной гарантией невозврата.

      1
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      Рейтинг: +43964

      portero 1 час назад

      Это словоблудие чинуш, долги по зарплате это капля, там наверняка еще в десять раз больше долгов неозвученных, это уже не команда а "мертвая душа" под которую чинуши продолжают осваивать денюжку...

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