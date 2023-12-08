Чуперка допустил, что чемпионаты России и Казахстана сравняются по силе

Полузащитник «Кубани» Валерий Чуперка сравнил уровни РПЛ и чемпионата Казахстана.

– Сейчас сборная Казахстана играет довольно успешно в отборе на Евро, клубы выступают в еврокубках. Может ли уровень высшей лиги Казахстана сравняться с РПЛ, если российские клубы не будут получать международную игровую практику еще долгое время?

– Возможно, так и будет. Там подрастают молодые ребята, поднимают общий уровень. В какой-то момент у сборной Казахстана не получалось хорошо играть, сейчас наоборот. Молдавия тоже много лет ничего не могла выиграть. Сейчас посмотрите, как они идут. Могли даже выйти на Евро. Молодежь растет и поднимает уровень.