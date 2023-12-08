Чуперка допустил, что чемпионаты России и Казахстана сравняются по силе

Полузащитник «Кубани» Валерий Чуперка сравнил уровни РПЛ и чемпионата Казахстана.
– Сейчас сборная Казахстана играет довольно успешно в отборе на Евро, клубы выступают в еврокубках. Может ли уровень высшей лиги Казахстана сравняться с РПЛ, если российские клубы не будут получать международную игровую практику еще долгое время?
– Возможно, так и будет. Там подрастают молодые ребята, поднимают общий уровень. В какой-то момент у сборной Казахстана не получалось хорошо играть, сейчас наоборот. Молдавия тоже много лет ничего не могла выиграть. Сейчас посмотрите, как они идут. Могли даже выйти на Евро. Молодежь растет и поднимает уровень.
- 31-летний Чуперка стоит 325 тысяч евро.
- В сезоне Первой лиги у него 17 матчей, гол, 2 ассиста.
- Ранее Чуперка выступал за «Краснодар», «Анжи», «Рубин».
Источник: «РБ Спорт»