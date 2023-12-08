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    • Чуперка: «Российский футбол уже несколько лет деградирует»

    Чуперка: «Российский футбол уже несколько лет деградирует»

    Полузащитник «Кубани» Валерий Чуперка заявил о деградации отечественного футбола.

    – Российский футбол деградирует?

    – Наверное, да. Уже несколько лет футбол деградирует. Это происходит не из-за тех игроков, которые переходят в большой футбол. Нужно копать глубже. Надо смотреть на школы, которые обучают, какой там подход, какое обучение получают дети.

    • 31-летний Чуперка стоит 325 тысяч евро.
    • В сезоне Первой лиги у него 17 матчей, гол, 2 ассиста.
    • Ранее Чуперка выступал за «Краснодар», «Анжи», «Рубин».

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    Источник: «РБ Спорт»

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