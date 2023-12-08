Чуперка: «Российский футбол уже несколько лет деградирует»

Полузащитник «Кубани» Валерий Чуперка заявил о деградации отечественного футбола.

– Российский футбол деградирует?

– Наверное, да. Уже несколько лет футбол деградирует. Это происходит не из-за тех игроков, которые переходят в большой футбол. Нужно копать глубже. Надо смотреть на школы, которые обучают, какой там подход, какое обучение получают дети.